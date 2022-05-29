Ahmet Nur Çebi’ye şok. 20 sandığın 7 tanesini kaybetti

Tüm sandıklarda kullanılan oy sayısı ve çıkan sonuçlara bakıldığı zaman Başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu hakkında çok ilginç değerlendirmeler ortaya çıkıyor.
Ahmet Akpınar’ın aldığı oyların toplamı boş ve geçersizlerle beraber Ahmet Nur Çebi’den fazla çıktı.
Sandıklardan çıkan en önemli olan olay ise disiplin kurulundaki Ahmet Akpınar’ın Ahmet Nur Çebi kadar oy almasıydı. Ahmet Akpınar’ın aldığı oyların toplamı boş ve geçersizlerle beraber Ahmet Nur Çebi’den fazla çıktı.
Ahmet Nur Çebi açısından bakıldığı zaman Çebi’nin oy sayısı 5009’dan 2777 düşmüş durumda. Ahmet Nur Çebi’nın daha önce Beşiktaşspor sözüne tepki için bazı üyelerin beyaz kağıda Beşiktaşspor yazdırdı. Buna rağmen Ahmet Nur Çebi’nin Fuat Çimen karşısında 20 sandıktan da fark yaparak çıkması dikkati çekti.
Ahmet Nur Çebi’nın daha önce Beşiktaşspor sözüne tepki için bazı üyelerin beyaz kağıda Beşiktaşspor yazdırdı. pic.twitter.com/W3UsPE8sXd
— Ajans Beşiktaş (@ajansbesiktastr) May 29, 2022
Ahmet Akpınar’ın aldığı oyların toplamı boş ve geçersizlerle beraber Ahmet Nur Çebi’den fazla çıktı.
Diğer dikkati çeken olay ise disiplin kurulundaki Ahmet Akpınar’ın Ahmet Nur Çebi kadar oy almasıydı. Ahmet Akpınar’ın aldığı oyların toplamı boş ve geçersizlerle beraber Ahmet Nur Çebi’den fazla çıktı.
Ahmet Akpınar 6 sandıkta Gökhan Tiryaki ise 2 sandıkta Ahmet Nur Çebi’den fazla oy aldı.
Ahmet Akpınar’ın Çebi’den fazla çıktığı sandıklar
6 numaralı sandık: 128 – 107
7 numaralı sandık: 123 -122
8 numaralı sandık: 133 -121
11 numaralı sandık: 134 -125
16 numaralı sandık: 140 -137
17 numaralı sandık: 139 -121
Gökhan Tiryaki ise 2 sandıkta Ahmet Nur Çebi’den fazla oy aldı.
11 numaralı sandık: 149 -125
14 numaralı sandık: 129-109
Fuat Çimen tüm sandıklarda kaybetti, Çebi dışında 6 adaydan daha az oy aldı
Fuat Çimen: Özellikle ligi 6.sırada bitiren, TFF tepkisinin olduğu ve tarihin en başarısız dönemini yaşanan yönetime muhalefeti ateşleyemedi. Katılımın düşük olmasının yanı sıra Mali genel kurulda konuşma hakkını kullanmayan Çimen 20 sandıkta da büyük fark yedi. Hiç bir sandıktan galip çıkamadı.
Bir ilginç durum ise Fuat Çimen’in toplamda aldığı oy sayısı kurullarda seçime giren Gökhan Tiryaki, Oğuzhan Bulut, Ahmet Akpınar, Özgür Mert Balcı, Hasan Özdoğan, Şahabettin Önkol’dan azdı.
Tüm adayların aldığı oy sayısı:
- Ahmet Nur Çebi: 2777
- Ahmet Akpınar: 2495
- Gökhan Tiryaki: 1939
- Şahabettin Önkol: 1494
- Hasan Özdoğan: 1370
- Oğuzhan Bulut: 1224
- Özgür Mert Balcı: 1210
- Fuat Çimen: 1190
- İsmet Aydınlıoğlu: 1051
- Suat Anıl: 695
Kaynak: Beşiktaş Postası
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