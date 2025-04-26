Ali Koç’ta istifa çağrılarına cevap: Görevimizin başındayız

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı‘nda önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk süreci ve takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, şunları söyledi:

Ali Koç: Avantaj elimizde

“Psikolojik avantaj elimizdeydi. Kalan fikstürde inancımız puan farkının kapanacağı yönündeydi. Hiç kimsenin öngöremediği kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizim ise üzülme lüksümüz yok, bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Umutla başladığımız sezonda izahı zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Her şeye rağmen istikrarın yanında olanlara teşekkür etmek istiyorum.”

“Futbolun En başarılı teknik direktörünü getirdik”

Sezon başında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Koç, Jose Mourinho’nun geliş süreci ve transfer politikalarına dair şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene camiamız bizi 3 sene daha göreve getirdi. Çalışmalarımızı geçen sene kongre öncesinde başlattık. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü Mourinho’yu getirdik. Onunla hedefimiz sadece bugün değil, geleceği de planlamak. Sizin beğenmeme ve eleştirme lüksünüz yok. 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık, çoğunu yaz kampından önce bitirdik. Biraz da pahalıya mal olmak kaydıyla planlamamızı yaptık. Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en değerli kadrosunu kurduk. Kaliteli, deneyimli bir takım kurduğumuzu düşünüyorum.”

“Başarısızlık varsa tek sorumlusu baştır”

Başarısızlık durumunda sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Koç, şu açıklamalarda bulundu:

“Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim. Kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Futbol yapılanması olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bazen futbolda akıl ve mantığın anlayamayacağı şeyler de oluyor. Devre arası geldiğinde, kadromuzu güçlendirmek için yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos’u aldık ve güçlü olan kadromuzu daha da sağlam bir yapıya oturttuk. Tabii ki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır tepeye oynuyoruz ama ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz.”

“Türk futbolunda değişim başladı”

Türk futbolundaki değişime dikkat çeken Ali Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yıllarca değiştirilmeyen o yapı artık çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek bazı isimler artık Türk futbolundan silinmişlerdir. Riyad konusu sadece bize yazıldı mesela. Küçük bir örnek… TFF ile görüş ayrılığı içindeyken bizim elimizden bir siyasetçi tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yabancı hakemin devam etmemesi son derece hatalı ve gereksiz bir karardı. TFF’ye ilettik. Yeri geldi VAR hakemleri aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor’un yabancı hakem talep ettiği bir ortam varken yabancı hakemle devam etmemek bizim kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Diğer rakibimizin ne talep ettiği ise belli değil. Bizim uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var.”

Ali Koç: Yönetim olarak görevimizin başındayız

Son olarak yönetimle ilgili kamuoyundaki algıya değinen Koç, şunları söyledi:

“Birilerinin Fenerbahçe’yi sürüklemeye çalıştığı ‘Yönetim zaafiyet içinde’ algısını kabul etmiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz.”