Ali Koç’tan sert çıkış: Seçim öncesi bize operasyon yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ziyaretin ardından sert açıklamalarda bulundu. Ziyaretlerinin maç skorlarıyla ilgili olmadığını, seçim öncesi kendilerine yönelik bir operasyon yapıldığını düşündükleri için geldiklerini belirten Koç, hakem atamalarının manuel olarak yapıldığını ve bu süreçte kayırma, baskı, manipülasyon gibi ciddi sorunlar bulunduğunu ifade etti. Koç, “Seçim öncesinde bize operasyon yapılmıştır. Biz bunu bir namus meselesi haline getirdik” sözleriyle çıkışını sürdürdü.

Ali Koç: Bir yapı yok edilirken başka yapı kuruluyor

Ali Koç, MHK içinde bazı isimlerin uzun süredir Fenerbahçe seçimleri üzerinden konuştuklarını öne sürerek, “Bize göre bir yapı yok edilmeye çalışılırken başka bir yapı ya da birden fazla yapı organize edilmeye çalışılıyor” dedi. Koç, mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile sorunların çözülemeyeceğini savundu.

“Hakem atamaları manuel, sınav soruları sızdırılıyor”

Hakem atamalarının dijital değil manuel yapıldığını söyleyen Koç, bazı hakemlerin sınav sorularına önceden ulaştığını ve liyakat yerine kayırmayla terfi ettirildiğini iddia etti. VAR Koordinatör Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu’nun kariyerine dair de ciddi soru işaretleri olduğunu belirten Koç, hakemlik sisteminde etik dışı uygulamalar bulunduğunu dile getirdi.

“Seçim öncesi operasyon yapıldı”

Ali Koç, İbrahim Hacıosmanoğlu’na, Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanına ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na seslenerek, devletin olaya el atması gerektiğini vurguladı. “Biz buraya kelle almaya gelmedik ama dikkat etmezseniz hakemlik müessesesi sizin kellenizi alır” diyen Koç, hakemlikteki sorunların toplumsal huzursuzluğu artırdığını savundu.

PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Koç’un “futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya gönderildiğini duyurdu.

