Ali Koç’tan Sadettin Saran’a açık destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve Adli Tıp Kurumu’nda kan ile saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran hakkında, Fenerbahçe camiasından ilk güçlü destek mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamayla Saran’ın yanında olduklarını açıkça dile getirdi.

Ali Koç: Her daim Fenerbahçe’nin ve Sadettin Saran’ın yanındayız

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, Fenerbahçe camiasının zor zamanlarda birlik içinde olması gerektiğini vurguladı ve “Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe’nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe’nin ve Sadettin Saran’ın yanındayız” dedi.

Aziz Yıldırım detayı kulisleri hareketlendirdi

Ali Koç’un Saran’a destek açıklaması sırasında, Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’a yönelik sitem içeren sözler de kullandığı öne sürüldü. Koç’un, geçmiş dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Yıldırım’ın kutlama yaptığı görüntülere tepki gösterdiği belirtilirken, Aziz Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum günü kutlamasına ait olduğunu savunarak iddiaları reddetti.

Camia içinde birlik vurgusu

Yaşanan gelişmeler, soruşturma sürecinin yanı sıra Fenerbahçe camiası içinde birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığını gösterdi. Ali Koç’un açıklamaları, özellikle Sadettin Saran’a verilen açık destek açısından kulüp kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

