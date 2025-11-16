Anadolu Efes’e ikinci şok
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde geçen hafta Beşiktaş Gain’e kaybeden Anadolu Efes kendi evinde de Bahçeşehir Koleji’ne mağlup oldu
Anadolu Efes’te Ercan Osmani şov
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk 7 haftada 6 galibiyet alan iki takımın karşılaşmasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı.
İlk çeyrekte Ercan Osmani’nin 10 sayı kaydettiği Anadolu Efes, 22-15 üstünlüğü yakaladı. İkinci periyodda dengeyi kuran Bahçeşehir Koleji, bitime 4 saniye kala Calep Homesley’nin uzak mesafeden üçlüğüyle devreye 41-40 önde girdi.
Nefes kesen üçüncü çeyrek 58-58 eşitlikle sona erdi.
İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı final periyodu sonunda Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes’i deplasmanda 78-75 yenerek 8’de 7 yaptı.
75-78
ANADOLU EFES-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç
1. PERİYOT: 22-15
2. PERİYOT: 18-26 (40-41)
3. PERİYOT: 18-17 (58-58)
4. PERİYOT: 17-20
5 FAULLE ÇIKAN: Nick Weiler Babb (39.52)
ANADOLU EFES: Jordan Loyd 25, Brice Dessert, Ercan Osmani 22, Isaia Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Nick Weiler Babb 5, Rolands Smits 3, Kai Jones 2, Erkan Yılmaz, Cole Swider, Sarper Mutaf
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Tyler Cavanaugh 14, Malachi Flynn 23, İsmet Akpınar, Calep Homesley 14, Trevion Williams 14, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, Hunter Hale, Matt Mitchell 5