Anadolu Efes ezerek başladı

Anadolu Efes çabuk toparladı

Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler Süper Ligi‘nde 2025-26 sezonu başladı. Sezonun ilk maçında Anadolu Efes, ligin yeni ekibi Esenler Erokspor’u ağırladı. Sezona İtalyan başantrenör Luca Banchi ile başlayan Anadolu Efes, Ufuk Sarıca yönetimindeki Esenler Erokspor karşısında maçın başında bocaladı ancak ilk 5 dakikada 12-9 öne geçti ve ilk 10 dakikayı da 24-15 üstün tamamladı. Anadolu Efes ikinci yarıya ise hızlı girdi ve 15. dakikayı 30-20 önde geçti. Mavi-beyazlılar, devreye ise 20 sayı farkla 48-28 üstün girdi.

Anadolu Efes’ten basketbol şov

Anadolu Efes’te ilk yarıda Isaia Cordinier 12, Esenler Erokspor’da Isaia Cordinier 10 sayıyla dikkat çeken isimler oldu. Ev sahibi üçüncü çeyreği de 66-49 önde tamamlarken karşılaşmadan da 90-76 galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes ikinci haftada Bursaspor Basketbol’a konuk olurken Esenler Erokspor ise Trabzonspor’u ağırlayacak.

90-76

ANADOLU EFES-ESENLER EROKSPOR

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

1. PERİYOT: 24-15

2. PERİYOT: 24-13 (48-28)

3. PERİYOT: 18-21 (66-49)

4. PERİYOT: 24-27

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 14, Brice Dessert 11, Nick Weiler Babb 2, Isaia Cordinier 16, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Jordan Loyd 4, Roland Smits 7, George Papagiannis 8, Cole Swider 8

ESENLER EROKSPOR: Jeremy Simmons 6, Langston Galloway 10, Jordon Crawford 17, Egehan Arna 3, Petr Cornelie 3, Tyelle Gant 3, Love-Robert 23, Metehan Akyel 2, Thomas Akyazılı, Erten Gazi, Tre Shawn Thurman 9