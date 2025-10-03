Anadolu Efes’ten hediye!

Anadolu Efes elindeki maçı verdi
Anadolu Efes, EuroLeague‘de İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımını 85-78 yenmesinin ardından bu kez aynı ülkeden Hapoel Tel Aviv’i ağırladı. İlk maçta olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle Karadağ’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan mavi-beyazlılar devreye de rahat girdi: 46-35. Ancak Hapoel Tel Aviv, geri döndüğü üçüncü çeyreğin sonunda 61-59 öne geçti. Son periyodda art ara gelen teknik faullerle iyice zor durumda kalan Anadolu Efes mücadeleden 87-81 yenik ayrıldı. Temsilcimiz EuroLeague’deki üçüncü maçında 9 Ekim’de Sırbistan’da Partizan’a konuk olacak.
81-87
ANADOLU EFES-HAPOEL TEL AVİV
SALON: Moraca / Karadağ
HAKEMLER: Carlos Peruga, Joseph Bissang, Luka Kardum
1. PERİYOT: 22-21
2. PERİYOT: 24-14 (46-35)
3. PERİYOT: 13-26 (59-61)
4. PERİYOT: 22-26
ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois, Şehmus Hazer, Loyd 25, Weiler Babb 4, Papagiannis, Cordinier 13, Smits 2, Ercan Osmani 16, Kai Jones 8
HAPOEL TEL AVİV: Motley 2, C. Jones 9, Blakeney 17, Malcolm 6, Bryant 15, Ennis, Odiase 4, Micic 9, Wainright 11, Oturu 12, Ginat 2