Anadolu Efes’ten hediye!

Anadolu Efes elindeki maçı verdi

Anadolu Efes, EuroLeague‘de İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımını 85-78 yenmesinin ardından bu kez aynı ülkeden Hapoel Tel Aviv’i ağırladı. İlk maçta olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle Karadağ’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan mavi-beyazlılar devreye de rahat girdi: 46-35. Ancak Hapoel Tel Aviv, geri döndüğü üçüncü çeyreğin sonunda 61-59 öne geçti. Son periyodda art ara gelen teknik faullerle iyice zor durumda kalan Anadolu Efes mücadeleden 87-81 yenik ayrıldı. Temsilcimiz EuroLeague’deki üçüncü maçında 9 Ekim’de Sırbistan’da Partizan’a konuk olacak.

81-87

ANADOLU EFES-HAPOEL TEL AVİV

SALON: Moraca / Karadağ

HAKEMLER: Carlos Peruga, Joseph Bissang, Luka Kardum

1. PERİYOT: 22-21

2. PERİYOT: 24-14 (46-35)

3. PERİYOT: 13-26 (59-61)

4. PERİYOT: 22-26

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois, Şehmus Hazer, Loyd 25, Weiler Babb 4, Papagiannis, Cordinier 13, Smits 2, Ercan Osmani 16, Kai Jones 8

HAPOEL TEL AVİV: Motley 2, C. Jones 9, Blakeney 17, Malcolm 6, Bryant 15, Ennis, Odiase 4, Micic 9, Wainright 11, Oturu 12, Ginat 2