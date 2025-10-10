Arda Güler, Selda Bağcan hayranı çıktı

Arda Güler’den farklı tarz

Real Madrid‘de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, müzik zevkinin de farklı olduğunu gösterdi. Genç futbolcu, akranlarının aksine, Selda Bağcan hayranı çıktı. Arda Güler, bisiklet kullanırken Selda Bağcan dinlediği videoyu paylaştı. Bunun üzerine ünlü sanatçı da sosyal medyadan “Artık ben de Real Madridliyim” mesajını paylaştı. 20 yaşındaki yıldız oyuncu da bu mesaja, “Biz de her zaman sizciyiz” yanıtını verdi.

Arda Güler için anket yayınlandı

Bu arada Arda Güler için AS gazetesi, taraftarlara yorum sayfası açtı. Bir taraftarın, “Burada onu eleştirenler, şu anda Luka Modric’i seven ve zamanında onun Real Madrid’e uygun olmadığını söyleyenler ya da aylarca Zinedine Zidane’ı yuhalayanlardır” yorumu dikkat çekti. Bir başka taraftar ise “Arda Güler fiziksel olarak iyi durumda. Artık daha dayanıklı, daha fazla düşünüyor ve daha hızlı oynuyor” değerlendirmesini yaptı.