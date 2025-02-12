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Avrupa kupalarında play-off heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Aslı12/02/2025
151 1 dakika okuma süresi
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak. Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak. Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak.
Seyşeller

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, saat 20.45’te Belçika temsilcisi Anderlecht’i sahasında ağırlayacak.

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1 Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahne alacak
2 Avrupa kupalarında rövanşlar 20 Şubat’ta

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahne alacak

Galatasaray ise TSİ 23.00’te Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı alan takımların son 16 turuna kalmak için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi’nde de son 16 play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda 8 karşılaşma oynanacak. Türkiye’den RAMS Başakşehir’in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı.

Avrupa kupalarında rövanşlar 20 Şubat’ta

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunu geçen takımlar, son 16 turuna adını yazdıracak. Rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe – Anderlecht

20.45 Ferencvaros – Viktoria Plzen

20.45 Midtjylland – Real Sociedad

20.45 Union SG – Ajax

23.00 Galatasaray – AZ Alkmaar

23.00 PAOK – FCSB

23.00 Porto – Roma

23.00 Twente – Bodo/Glimt

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

 

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Aslı12/02/2025
151 1 dakika okuma süresi
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