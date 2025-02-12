Avrupa kupalarında play-off heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, saat 20.45’te Belçika temsilcisi Anderlecht’i sahasında ağırlayacak.

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahne alacak

Galatasaray ise TSİ 23.00’te Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı alan takımların son 16 turuna kalmak için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi’nde de son 16 play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda 8 karşılaşma oynanacak. Türkiye’den RAMS Başakşehir’in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı.

Avrupa kupalarında rövanşlar 20 Şubat’ta

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunu geçen takımlar, son 16 turuna adını yazdıracak. Rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe – Anderlecht

20.45 Ferencvaros – Viktoria Plzen

20.45 Midtjylland – Real Sociedad

20.45 Union SG – Ajax

23.00 Galatasaray – AZ Alkmaar

23.00 PAOK – FCSB

23.00 Porto – Roma

23.00 Twente – Bodo/Glimt

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

