Aziz Yıldırım’dan net mesaj: Benimle değil, Fenerbahçe ile ilgilenin

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir’de genç kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 400 gencin katıldığı buluşmada, kulübün geleceğine dair fikirler paylaşıldı. Yıldırım, seçim süreciyle ilgili tartışmalara net bir dille tepki göstererek, Fenerbahçe’nin geleceğine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Aziz Yıldırım: Seçimi benim üzerimden tartışmayın

Toplantıda söz alan Aziz Yıldırım, seçim süreciyle ilgili yapılan yorumlara karşı uyarıda bulundu. “Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe’nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın” dedi. İki senelik geçiş sürecinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, kulübün tarihi misyonuna sahip çıkılması çağrısında bulundu.

“Fenerbahçe’ye sahip çıkın, bana değil”

Aziz Yıldırım, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe’ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum.”

“Beni zorlarsanız, yokum derim”

Konuşmasının sonunda uyarılarını yineleyen Aziz Yıldırım, “Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, ‘Yokum’ derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe’ye sahip çıkın.” sözleriyle mesajını net şekilde verdi.

