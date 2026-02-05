Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 52 kişi için iddianame

Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 52 kişi hakkında iddianame düzenledi. Dosyada, şüphelilerin bazı müsabakaların sonucunu önceden yapılan anlaşmalar doğrultusunda etkilemeye çalıştıkları iddia edildi.

Kulüpler dosyada nasıl yer aldı?

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı.

Ankaraspor ile Nazillispor ise “malen sorumlu” kulüpler olarak dosyada gösterildi.

Yöneticiler de şüpheliler arasında

İddianamede, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazillispor Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 52 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. Bu isimlerden 5’inin tutuklu olduğu belirtildi.

Şike suçlaması ve talep edilen cezalar

Savcılık, şüphelilerin “şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak” suçunu işlediğini ileri sürdü. İddianamede, sanıkların bu suçtan cezalandırılmaları talep edilirken, ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanmaları da istendi.

