Anadolu Efes’ten kritik galibiyet

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 92-82 ile geçerek 15. galibiyetini elde etti

NationalTurk NL29/03/2026
Anadolu Efes son çeyrekte maçı kopardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Tofaş’ı ağırladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 21-21’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan Efes, devre arasına 51-43 önde girdi.

Bursa ekibi, rakibine üstünlük kurarak üçüncü çeyreği 70-67 galip tamamladı.

Karşılaşmanın son periyodunda ise etkili oyun sergileyen Efes, maçtan 92-82’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Müsabakada 19 sayı kaydeden Jordan Loyd, galibiyetin mimarı oldu.

Efes, 24 haftada 15. galibiyetini alırken Tofaş, 14. mağlubiyetiyle tanıştı.

Ligin 25. haftasında lacivert-beyazlılar, Aliağa Petkim’e konuk olacak. Tofaş ise Trabzonspor’u ağırlayacak.

Yunanistan Golden

