Anadolu Efes’ten kritik galibiyet

Anadolu Efes son çeyrekte maçı kopardı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Tofaş’ı ağırladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 21-21’lik eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan Efes, devre arasına 51-43 önde girdi.
Bursa ekibi, rakibine üstünlük kurarak üçüncü çeyreği 70-67 galip tamamladı.
Karşılaşmanın son periyodunda ise etkili oyun sergileyen Efes, maçtan 92-82’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Müsabakada 19 sayı kaydeden Jordan Loyd, galibiyetin mimarı oldu.
Efes, 24 haftada 15. galibiyetini alırken Tofaş, 14. mağlubiyetiyle tanıştı.
Ligin 25. haftasında lacivert-beyazlılar, Aliağa Petkim’e konuk olacak. Tofaş ise Trabzonspor’u ağırlayacak.