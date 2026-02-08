Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic derbisi nefes kesti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde lider Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic’i konuk etti
Fenerbahçe Beko neye uğradığını şaşırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde lider Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic’i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, maça 13-2 ile başlarken ardından 18-5’i yakaladı. Mücadelenin ilk çeyreğini de konuk ekip 20-13 önde kapattı.
İkinci çeyrekte ev sahibi sarı-lacivertliler farkı eritirken devreye sadece 1 sayı geride girdi: 32-33
Üçüncü periyoda Nicolo Melli’nin basketleriyle 36-33 önde başlayan Fenerbahçe, son çeyreğe ise 57-52 mağlup girdi.
Son çeyreğin başında Tarık Biberovic’in 5 sayısıyla skor 57-57 oldu.
Karşılaşmayı son anda 79-77 kazanan Fenerbahçe, 19. maçında 17. galibiyetini aldı.
4 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ise 19 haftada 8. kez kaybetti.
79-77
FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MCT TECHNIC
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
1. PERİYOT: 13-20
2. PERİYOT: 19-13 (32-33)
3. PERİYOT: 20-24 (52-57)
4. PERİYOT: 27-20
FENERBAHÇE BEKO: Nicolo Melli 6, Talen Horton Tucker 12, Brandon Boston 6, Tarık Biberovic 21, Khem Birch 7, Wade Baldwin 7, Nando De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Mikael Jantunen 5, James Metecan Birsen 1, Mert Emre Ekşioğlu
GALATASARAY MCT TECHNIC: Can Korkmaz 7, James Palmer 16, John Petrucelli 5, Freddie Gillespie 10, Fabian White 6, Errick McCollum 5, Jerome Robinson 14, Muhsin Yaşar 2, John Meeks 7, Buğrahan Tuncer 5, Rıdvan Öncel