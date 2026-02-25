BasketbolSporTürkiyeVideo

Fenerbahçe Beko şampiyon gibi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 29. hafta maçında Partizan’ı yenerek 21. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko tutulamıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 29. hafta maçında Partizan’ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-20 eşitlikle tamamladı.

Devreye ise konuk Sırp temsilcisi Partizan, 39-35 üstünlükle girdi.

Temsilcimiz Kanarya, üçüncü periyot sonunda 57-56 öne geçti.

Karşılaşmadan da 81-78 üstün ayrılan Fenerbahçe, 28 karşılaşmada 21. galibiyetiyle son şampiyonu olduğu EuroLeague’de liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe şovunu sürdürdü – Video

81-78

FENERBAHÇE-PARTİZAN

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Manuel Attard (İtalya)

  1. PERİYOT: 20-20
  2. PERİYOT: 15-19 (35-39)
  3. PERİYOT: 22-17 (57-56)
  4. PERİYOT: 24-22

FENERBAHÇE: Armando Bacot, Metecan Birsen, Wade Baldwin 17, Scottie Wilbekin, Talen Horton Tucker 29, Brandon Boston 3, Tarık Biberovic 13, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen 4, Bonzie Colson 10, Khem Birch 5

PARTİZAN: Carlik Jones 17, Shake Milton 4, Duane Washington 15, Dyllan Osetkowski 6, Sterling Brown 7, Isaac Bonga 5, Arijan Lakic, Tonye Jekiri 4, Bruno Fernando 18, Nick Calathes 2

 

Yunanistan Golden

NationalTurk NL

