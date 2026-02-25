Fenerbahçe Beko şampiyon gibi

Fenerbahçe Beko tutulamıyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 29. hafta maçında Partizan’ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-20 eşitlikle tamamladı.
Devreye ise konuk Sırp temsilcisi Partizan, 39-35 üstünlükle girdi.
Temsilcimiz Kanarya, üçüncü periyot sonunda 57-56 öne geçti.
Karşılaşmadan da 81-78 üstün ayrılan Fenerbahçe, 28 karşılaşmada 21. galibiyetiyle son şampiyonu olduğu EuroLeague’de liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe şovunu sürdürdü – Video
81-78
FENERBAHÇE-PARTİZAN
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Manuel Attard (İtalya)
- PERİYOT: 20-20
- PERİYOT: 15-19 (35-39)
- PERİYOT: 22-17 (57-56)
- PERİYOT: 24-22
FENERBAHÇE: Armando Bacot, Metecan Birsen, Wade Baldwin 17, Scottie Wilbekin, Talen Horton Tucker 29, Brandon Boston 3, Tarık Biberovic 13, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen 4, Bonzie Colson 10, Khem Birch 5
PARTİZAN: Carlik Jones 17, Shake Milton 4, Duane Washington 15, Dyllan Osetkowski 6, Sterling Brown 7, Isaac Bonga 5, Arijan Lakic, Tonye Jekiri 4, Bruno Fernando 18, Nick Calathes 2