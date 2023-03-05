Beşiktaş Devirdi: Galatasaray’ı Mağlup Etti!

Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray NEF’i 85-78 Mağlup Etti

Beşiktaş Emlakjet, 19’uncu haftada Akatlar salonunda ağırladığı Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı.

Maçın Özeti

1’inci Periyot: 19-17

Devrenin Sonu: 34-37

3’üncü Periyot: 67-57

Kadrolar

Beşiktaş Emlakjet

Freeman 18

Burak Yıldızlı 8

Jackson 13

Usher 14

Sokolowski 7

Egemen Güven 11

Kerem Konan

Okben Ulubay 5

Whitehead 5

Samet Yiğit 4

Galatasaray NEF

Russel 17

Ennis 21

Sadık Emir Kabaca 15

Göksenin Köksal 7

Caloiaro 9

Muhaymin Mustafa 2

Mahir Ağva

McGee 5

Ristic 2

Beşiktaş Emlakjet, Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı, Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı. Maçın özeti olarak 1. periyot 19-17, devre 34-37 ve 3. periyot 67-57 olarak özetlenebilir. Beşiktaş Emlakjet’te Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5 ve Samet Yiğit 4 ile oynarken Galatasaray NEF’te Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5 ve Ristic 2 ile sahada yer aldı.

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