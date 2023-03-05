Beşiktaş Devirdi: Galatasaray’ı Mağlup Etti!
Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray NEF’i 85-78 Mağlup Etti
Beşiktaş Emlakjet, 19’uncu haftada Akatlar salonunda ağırladığı Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı.
Maçın Özeti
- 1’inci Periyot: 19-17
- Devrenin Sonu: 34-37
- 3’üncü Periyot: 67-57
Kadrolar
Beşiktaş Emlakjet
- Freeman 18
- Burak Yıldızlı 8
- Jackson 13
- Usher 14
- Sokolowski 7
- Egemen Güven 11
- Kerem Konan
- Okben Ulubay 5
- Whitehead 5
- Samet Yiğit 4
Galatasaray NEF
- Russel 17
- Ennis 21
- Sadık Emir Kabaca 15
- Göksenin Köksal 7
- Caloiaro 9
- Muhaymin Mustafa 2
- Mahir Ağva
- McGee 5
- Ristic 2
Beşiktaş Emlakjet, Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray NEF’i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş, bu maçla 5 galibiyete ulaştı, Galatasaray ise 12’nci mağlubiyetini yaşadı. Maçın özeti olarak 1. periyot 19-17, devre 34-37 ve 3. periyot 67-57 olarak özetlenebilir. Beşiktaş Emlakjet’te Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5 ve Samet Yiğit 4 ile oynarken Galatasaray NEF’te Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5 ve Ristic 2 ile sahada yer aldı.
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