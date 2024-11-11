Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv Maçı Macaristan’da Seyircisiz Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı müsabakanın tarafsız bir sahada yapılacağı açıklanmış ve yer olarak Macaristan’ın Debrecen kenti belirlenmişti.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv maçı Debrecen’de

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA, federasyon yetkilileri ve yerel makamlarla yapılan görüşmelerin ardından bu karşılaşmanın ev sahipliğini kabul eden tek ülkenin Macaristan olduğu bildirildi. Maçın Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda oynanması kararlaştırıldı.

Başlangıçta seyircili oynanması planlanan mücadele için Macaristan yerel makamlarıyla anlaşma sağlanmıştı. Ancak, Ajax – Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olaylar nedeniyle Macar yetkililer, son dakika kararıyla bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını duyurdu. Beşiktaş kulübü, taraftarlarını herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına seyahat planlamamaları konusunda uyardı.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı, 28 Kasım 2024’te Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda seyircisiz olarak oynanacak.

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