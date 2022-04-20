Beşiktaş’ta muhalefet Servet Yardımcı’yı istemiyor

Aygün Özipek’in Beşiktaş gündeminin yanı sıra, 1 TFF Başkanı, 13 Hakem, 2 MHK Başkanı gitti, yayın ihalesi belirsizliğini koruyor, Küme düşme kalkabilir. Ligimizin kaderi ne olacak? diye sorduğu sorulara Tekinoktay birbirinden farklı yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.

Son iki seçimde başkan adayı olan Tekinoktay’ın Servet Yardımcı’yı istifaya davet etmesi en çok dikkati çeken bölümdü.

Yayın sırasında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonlu bazı dinleyiciler yayına telefon ile bağlanarak Hürser Tekinoktay’ın TFF Başkanlığına aday olmasını istediler.

Hürser Tekinoktay’ın açıklamalarından bazı kısımlar;

Servet Yardımcı istifa etmelidir.

“ Türkiye’de sistem kendini seçecek adamları seçmekten geçiyor. 2000’li yıllardan sonra futbola belediyeler ile giren siyaset kulüplerin içinde siyasi ve ticari ilişkileri olan bir yapı oluşturdu. Daha sonra da bu oluşturulan yapının içinde futbol insanı kalmadı. Sürekli paralı başkan sloganıyla futboldan anlamayan bir sürü kişiyi kulüp yöneticisi ve kulüp başkanı yaptılar. Onlarda yine siyasi/ticari bapları ile seçilmesini istenilen kişileri seçtiler. Mesela kendi kulübüne UEFA’dan men cezası aldırmış olan Yıldırım Demirören’i neden seçtiler ?

Yıldırım Demiören kendi kulübünde oy birliğiyle ibra olmamış, kulübüne UEFA’dan men cezası aldırmış, adeta kendi kulübünü batırmış bir adam Türk Futbolunu başına geçebilir mi? TFF’den gidişine bakın neden daha da kötü. Bahis oyunlarının ihalesine girip kazandığı ortaya çıkınca UEFA’da bunun öğrenince apar topar TFF’den gitti. Sonrasında ise devlet ve siyaset ile iş yapan Nihat Özdemir yerine atandı. İki başkan zamanında da 10 yıldır 2. Başkan olan Servet Yardımcı hala vazifede bana kalırsa hem Gedson Fernandes transferinde daha önce yöneticisi olduğu Rizespor’a verilmesi hem de bu skandallar dolu TFF olaylarında 2. Başkan olmasıda dolayı onunda istifa etmesini gerektirir.

Netice de taraf olduğu bir takıma, başkasının parasını ödediği bir futbolcunun gitmemesi gerekir. Mesela neden Giresunspor’ veya Göztepe’ye gitmedi de, Rizespor’a gitti.

Genel Sekreter, İkinci başkan veya Erdal Torunoğulları futboldan anlamıyor muydu ?

Aslında Gedson Fernandes transferi tam bir skandaldır. Biliyorsunuz Beşiktaş Rizespor’dan Sportif Direktör adıyla bir yöneticiyi transfer etti. Demek ki yönetim kurulu içinde futboldan anlayan biri yokmuş. Hani genel sekreter vardı, hani 2.başkan vardı, hani Erdal Torunoğulları futboldan anlıyordu. Millet bu yönetimi niye seçti. O zaman millet Rizespor yönetimini seçerdi sizi seçeceğine. Rizespor’dan atanan Ceyhun Kazancı’yı, Gedson Fernandes transferiyle ilgili ne konuşacak diye dikkatle dinledim. Neticede millet ara transferde şampiyon olmak için transfer yapar biz Rizespor düşmesin diye transfer yaptık.

Ceyhun Kazancı “Gedson, uzun süredir aklımızda olan bir oyuncu. Planlamamız çerçevesinde oyuncuları alıyoruz. Şartlarımız vardı. Şu anda 27 tane oyuncumuz var. Oyuncunun da maç eksiği var. Gelecek sezondan itibaren oyuncuyu istiyorduk. Uzun süredir görüşüyorduk.” dedi.

Peki uzun süredir dediğiniz zaman nedir ?

Rizespor’dayken mi görüşüyordunuz? Plan çerçevesinde oyuncu alıyorsanız, neden 14 yabancı kuralı varken 18 yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladınız. Sonrada lisansını tescil ettiremediğiniz oyuncuların parasını ödemek için gittiniz devletten faiz ile borç para alıp o futbolcular evde otururken onlara milyonlarca euro maaş ödediniz. Sonra vatandaş Lahana’nın kilosuna pazarda 100 lira ödüyor. Bu şekilde ithalat/ihracat açığı vermeniz milli ekonomiye bile zarardır. Bu mu sizin planınız.

Ayrıca maç eksiği olan oyuncu kendi transfer ettikleri bir sezon evinde oturan kulüpsüz Alex idi. Gedson ise şampiyonlar liginde mücadele eden Benfica’nın kadrosunda bulunan hazır oyuncuydu. Siz hazırı Rizespor’a gönderdiniz. Asıl maç eksiği olanı Beşiktaş’ta bıraktınız. Kendi aldığınız N’Skala’yı saymıyorum bile.

Sizin anlayacağınız Rizespor ve Beşiktaş’ta transfer mimarı olan akıllar bilmedikleri ‘takım kurma’ işinden sonra devre arasında bir de Rizespor düşmesin diye 6 milyon euro verip Gedson Fernandes’i Rizespor’a aldılar…”

Cüneyt Çakır – Halil Umut Meler

Tekinoktay daha sonra MHK ve Futbolcuların sendikalı olmasına değinerek şunları söyledi:

“ Bir kulüp başkanı çıkıp ben Cüneyt Çakır’a düdük astıracağım diyor. Şampiyonlar Ligi yöneten, Avrupa Kupası yöneten, Dünya Kupası yönetecek olan Cüneyt Çakır’a da gerçekten düdük astırılıyor. O da İsviçre ligine gidiyor. Böyle bir şey olur mu?

Oysa Sergen Yalçın ‘Halil Umut Meler’i bir daha maçımıza vermeyin’ diyor.

Halil Umut Meler hemen bir sonraki maça yine Beşiktaşın maçına veriliyor. Bu mu adalet ? Bu mu bunların yönetim şekli.”

”Hakemler ve futbolcular sendikalaşmalıdırlar”

”MHK üyelerinin kendi iradesini de acilen kurmasını gerekir. Bunun içinde hakemlerin sendikalaşması lazımdır. Yine bir kulüp başkanı ben futbolcunun futbol hayatını bitireceğim diyebiliyor. Aynı şekilde futbolcularında sendikalaşması şarttır. Ayrıca biliyorusunuz AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Tahkim Kurulu üyelerini TFF Yönetim Kurulu’nun atadığını, oysa TFF’nin de ağırlıklı olarak profesyonel futbol kulüplerinin temsilcilerinden oluştuğunu bu durumda “bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edilemeyeceğini” bildirmişti. Bu durum değişmedi. Bütün kurulları TFF Başkanının seçmesi doğru bir uygulama olamaz. Bu demokrasinin otokrasiye dönüşmesine yol açar.”

”Bunlar kendilerini yönetemiyorlar Türk Futbolunu nasıl yönetecekler”

Aygün Özipek’in Adil Gevrek’in küme düşme kalkmalıdır açıklamasına ve ‘Ali Koç’un markamız zaten çok dibe vurdu ligin tescil edilmemesi futbola zarar verir’ buna ne diyorsunuz demesine ise Tekinoktay ;

”Futbolu bu hale getirenler onlar futbolseverlerin elinde futbol topunu alanlar da onlar. Düşme kalkacaksa o ligde şampiyonda olmaz. Tabi herkes UEFA’dan gelecek parayı düşünüyor. O parayı da futbolun alt yapısına dağıtsınlar. Ortaya çıkan kaosun sahipleri onlarken sokaktaki vatandaş mı bunu temizleyecek. Otursunlar kendileri temizlesinler. Bakın şu anda TFF başkanı yok, yönetim yok, yayıncı yok, 1 yılda 3 MHK değişmiş. 1 yılda 3 kulüpler birliği başkanı değişmiş, Mehmet Sepil, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu olmak üzere 1 yılda 3 kulüpler birliği başkanı değişmiş. Bunlar kendilerini yönetemiyorlar Türk Futbolunu nasıl yönetecekler.” diye cevap verdi.

” Futbolu Oligarşizmden kurtarmalıyız”

Aygün Özipkek’in ‘yeni çıkan spor yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kulüplerin satılması söz konusu olur mu sorusu üzerine Tekinoktay ”Aslında yeni yasanın geriye dönük sorumlulukların tartışılacağı eski kusurlu yöneticileri koruyan bir taraf var gibi. Mesela yasa da bulunacak konulardan olan ‘spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ‘denk bütçe’ sistemi getirileceği ve spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.’ hususu zaten mevzuatta vardı …

Şimdi geriye uygulanamaz gibi bir şart gelmesi konusu flu gözüküyor. Geçmişte yapılan suistimalleri gerçekleştirenler asla korunmamalıdır.

Paramız var diye gelen kişilerin şirket sermayesi olan futbolcu bonservislerini bedavaya bırakması sürekli zarara yol açmaları böyle kulüpleri borçlarını ödeyemez duruma getirirse; kulüplerin satılması konusu meydana gelecek doğal olarak. Netice de sürekli şirket öz varlıkları uçup gidiyor. Ve hem dernekler hem de şirketler borç batağı içinde. Bakın 4 kulüp borcu 20 milyar liralara gelmiş durumda. Bu da 5 tane 6 tane bakanlığın bütçesine denk. Bu işte kurtulmak için futbolu siyaset/ticaret ilişkileri bulunan oligarklardan kurtarmak lazım.” dedi

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