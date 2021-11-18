Beşiktaş’ta borç 4,5 milyar oldu Fikret Orman: “Hesap sormaya geliyoruz”

Beşiktaş’ın borcu 4.5 milyar lira oldu, Fikret Orman hesap sormaya geliyor…

Beşiktaş’ta Aralık’ta yapılacak olan yılın son divan kurulu toplantısı tarihi bir hesaplaşmaya sahne olacak.

Cumartesi günü divan kurulu toplantısının yapılacağı Beşiktaş’ta kurula sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi. Fikret Orman’ın Beşiktaş’ın divan kurulu toplantısına katılacağı ve Ahmet Nur Çebi yönetiminden “hesap soracağı” açıklandı…

Beşiktaş’ta borcun 540 milyon 227 bin TL’si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TLS’si B.J.K. Futbol yatırım A.Ş’ye ait olduğu belirtildi. Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesapları 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi.

‘Fikret Başkan adına cevap’

Fikret Orman ile birlikte yönetimde yer alan eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağolsunlar bir çok kişi arıyor, 2 soru var 1. Divan a katılacakmısınız, 2. Mali genel kurul a katılacakmısınız. Kendi adıma ve Fikret Başkan adına cevap veriyorum. EVET, BİZİM Sözümüzden döndüğümüz görülmemiştir. Görüşmek üzere” dedi.

‘Hesap sormaya geliyoruz’

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ardından ikinci bir paylaşım daha yaparak, hesap sormaya geldiklerini de söyledi. Mahmutyazıcıoğlu yaptığı paylaşımda “Bir şey daha söylemek istiyorum, lütfen hesabın altını çizelim artık. Beşiktaşı bu algı operasyonlarından, kısır döngülerden çıkartalım. Biz hesap sormaya geliyoruz, bizden hesap sormak isteyen, böyle bir taahhüdü olan varsa onları da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay: Yüzleşme fırsatı

Eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay da daha önce başkanlığı bırakanların toplantılara gelmediğini hatırlatarak, Fikret Orman’ın divana gelecek olmasından memnuniyet duyacağını açıkladı.

Hürser Tekinoktay, “Fikret Orman’ın böyle bir kararı almış olması BJK’a karşı önemli bir sorumluluk ve tarihle yüzleşme fırsatıdır” dedi.

Ş.Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamasına istinaden, BJK 33. Bşk F. Orman ve eski yöneticilerin divan toplantısına katılacaklarını öğrendik. Daha önce istifa edenlerin kulübümüze bir daha uğramamış olmaları bizim için talihsiz bir konuydu. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. — Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) November 18, 2021

Fikret Orman istifa etti Ahmet Nur Çebi geldi

Fikret Orman, Eylül 2018’de istifa ederek kongre kararı aldı. Ekim ayında yapılan seçimde Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi yönetimi, eski defterler açacağını belirterek, hesap soracaklarını söyledi. Orman, medya üzerinden cevap verse de hiçbir divan toplantısına katılmadı. Çebi yönetimi ise son olarak, 10 yıllık süreci içeren denetim raporunun gelecek yıl seçim öncesi yapılacak mali genel kurula sunulacağını açıklamıştı.