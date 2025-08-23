Can Uzun gümbür gümbür

Almanya Ligi’nde 2025-26 sezonu başladı. İlk hafta maçında Eintacht Frankfurt, Werder Bremen’i 4-1 yenerken 19 yaşındaki Türk oyuncu Can Uzun maça damgasını vurdu. 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek, 22. dakikada nefis bir golle perdeyi açarken 25 ve 47’de Jean-Matteo Bahoya Negoce’nin gollerinin de asistini yaptı. 48’de Justin Njinmah durumu 3-1 yaparken 70’de Anger Knauff skoru belirledi. Can Uzun ise 74’te yerini Mario Götze’ye bıraktı.

Bayer Leverkusen’e evinde soğuk duş

Almanya Ligi’nde şampiyonluk adaylarından Bayer Leverkusen kendi sahasında Hoffenheim’a 2-1 mağlup oldu. 6. dakikada Jarell Quansah, Leverkusen’i öne geçirse de 25’te Fisnik Asllani ve 52’de Tim Temperle deplasmanda skoru 2-1’e taşıdı. Diğer sonuçlar: Heidenheim-Wolfsburg: 1-3 (Leo Scienza 29 / Skov Olsen 20, Svanberg 67, Amoura 87 pen.), Union Berlin-Stuttgart: 2-1 (Ilyas Ansah 18 ve 45 / Tiago Tomas 86), Freiburg-Augsburg: 1-3 (Höler Dk. 16 / Giannoulis 32, Matsima 45, Wolf 45).