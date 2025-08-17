Chelsea’den hayal kırıklığı

Chelsea açılışı yapamadı

35 gün önce Paris Saint Germain’i finalde yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan Chelsea, İngiltere Premier Ligi’ne sessiz başladı. Maviler sahasında ağırladığı Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı. Chelsea‘de yeni transferler Estevao Willian, Liam Delap, Andrey Santos, Joao Pedro ve Jamie Gittens, Crystal Palace karşısında şans buldu. 13. dakikada Crystal Palace’dan Eberechi Eze’nin uzaktan nefis frikik golü takım arkadaşı Marc Guehi’nin barajı ihlal etmesiyle VAR’da geçerli sayılmadı.

Nottingham Forest şov yaptı

İngiltere Premier Lig’de saat 16.00 kuşağında oynanan bir diğer mücadelede ise Nottingham Forest, Brentford’un işini ilk yarıda bitirdi: 3-1. Kırmızı-beyazlıların gollerini 5 ve 45+2’de 33 yaşındaki Chris Wood, 42’de Ndoye attı. Konuk Brentford’un tek gollü 78’de Igor Thiago’nun penaltısıyla geldi.