Club Brugge darmadağın etti

Club Brugge’den penaltıya izin yok

Şampiyonlar Ligi‘nde Belçika temsilcisi Club Brugge, Monaco‘yu 4-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Ev sahibinde 10. dakikada Akliouche’nin penaltısını kurtaran kaleci Simon Mignolet, 19’da sakatlanarak oyundan çıktı. 32’de Nicolo Tresoldi, Club Brugge’ü 1-0 öne geçirdi. 39’da Onyedika ve 43’te kaptan Hans Vanaken’in golleriyle Belçika temsilcisi devreye 3-0 üstünlükle girdi. 75’te Diakhon durumu 4-0 yaptı. 90+2’de Ansu Fati, Monaco ile ilk maçında fileleri havalandırdı: 4-1. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu iki takımdan Monaco ile 9 Aralık’ta deplasmanda karşılaşacak.

4-1

CLUB BRUGGE-MONACO

STAT: Jan Breydelstadion

HAKEMLER: Simone Sozza, Alessio Berti, Davide Imperiale, Aleandro Di Paolo (VAR) (İtalya)

GOLLER: Tresoldi (Dk. 32), Onyedika (Dk. 39), Vanaken (Dk. 43), Diakhon (Dk. 75) / Ansu Fati (Dk. 90+2)

KAÇAN PENALTI: Akliouche (Dk. 10)

SARI KARTLAR: Mignolet, Vanaken / Mawissa, Mamadou Coulibaly

CLUB BRUGGE: Mignolet (Dk. 19 Jackers) – Sabbe, Ordonez (Dk. 81 Spileers), Mechele, Meijer (Dk. 61 Seys) – Onyedika (Dk. 81 Audoor), Stankovic – Carlos Borges (Dk. 61 Diakhon), Vanaken, Tzolis – Tresoldi

MONACO: Köhn – Vanderson, Dier, Mawissa (Dk. 78 Ouattara), Caio Henrique (Dk. 46 Thilo Kehrer) – Bamba (Dk. 46 Mamadou Coulibaly), Camara – Akliouche, Biereth (Dk. 63 İlenikhena), Balogun (Dk. 63 Ansu Fati), Minamino