Cristiano Ronaldo yaşlanmıyor!

Cristiano Ronaldo yaş dinlemiyor

5 Şubat 2026’da 41 yaşına girecek olan Cristiano Ronaldo, kariyerinde gümbür gümbür ses getirmeye devam ediyor.

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi’nde Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Nassr’ın Al Akhdoud’u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak kariyerinde 956 gole ulaştı.

31 ve 45. dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli futbolcunun formasını giydiği Al Nassr, ligde 10 maçta 10 galibiyete ulaştı.

90’da Joao Felix skoru belirledi: 3-0

Kariyerinde bin 300’üncü maçına çıkan Ronaldo‘nun bin gole ulaşmasına ise sadece 44 gol kaldı.

İşte Ronaldo’nun gol sayıları:

▪️ Sporting CP (5)

▪️ Manchester United (145)

▪️ Real Madrid (450)

▪️ Juventus (101)

▪️ Al Nassr (112)

▪️ Portugal (143)