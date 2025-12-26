Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında başlatılan geniş çaplı operasyonla sarsıldı. Soruşturma kapsamında, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynandığı iddiaları üzerine 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, teknik takip ve mali veriler doğrultusunda harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin banka hesapları, finansal hareketleri ve bahis bağlantıları incelemeye alındı.

MASAK, HTS ve PFDK verileri dosyada

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda, daha önce işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu ve şüpheli finansal işlemleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasında, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakası da yer aldı. Açıklamada, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bu karşılaşmaya bahis oynadığı tespit edilen 6 şüphelinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemleri ve bağlantılı bahis hesabı olduğu belirlenen, TFF’de görevli bir şüphelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edildi.

Erden Timur hakkında soruşturma

Açıklamada, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur’un da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi. Timur hakkında, banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemler tespit edildiği kaydedildi.

Kendi takımının maçına ‘rakip kazanır’ bahsi

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı futbolcuların kendi oynadıkları maçlara karşı bahis oynaması oldu. Açıklamada, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına “rakip takım kazanır” şeklinde bahis oynadığı tespit edilen 14 futbolcunun da şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi.

29 şüpheli gözaltında

Başsavcılık açıklamasında, 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icra edildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında Erden Timur’un da aralarında olduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Gözaltı kararı verilen isimler

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

