Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında, aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında başlatılan geniş çaplı operasyonla sarsıldı. Soruşturma kapsamında, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynandığı iddiaları üzerine 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.
11 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, teknik takip ve mali veriler doğrultusunda harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin banka hesapları, finansal hareketleri ve bahis bağlantıları incelemeye alındı.
MASAK, HTS ve PFDK verileri dosyada
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda, daha önce işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu ve şüpheli finansal işlemleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişinin tespit edildiği aktarıldı.
Kasımpaşa-Samsunspor maçı soruşturma dosyasında
Soruşturma dosyasında, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakası da yer aldı. Açıklamada, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bu karşılaşmaya bahis oynadığı tespit edilen 6 şüphelinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemleri ve bağlantılı bahis hesabı olduğu belirlenen, TFF’de görevli bir şüphelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edildi.
Erden Timur hakkında soruşturma
Açıklamada, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur’un da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi. Timur hakkında, banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemler tespit edildiği kaydedildi.
Kendi takımının maçına ‘rakip kazanır’ bahsi
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı futbolcuların kendi oynadıkları maçlara karşı bahis oynaması oldu. Açıklamada, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına “rakip takım kazanır” şeklinde bahis oynadığı tespit edilen 14 futbolcunun da şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi.
29 şüpheli gözaltında
Başsavcılık açıklamasında, 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icra edildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında Erden Timur’un da aralarında olduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Gözaltı kararı verilen isimler
Bahattin Berke Demircan
Doğukan Çınar
Ergün Nazlı
Eyüp Can Temiz
Furkan Demir
Gökhan Payal
Hamit Bayraktar
Hüseyin Aybars Tüfekçi
İbrahim Yılmaz
İlke Tankul
İsmail Karakaş
Mert Aktaş
Mustafa Çeçenoğlu
Tufan Kelleci
Erden Timur
Figen Özkaya
Emrah Günaydı
Burak Söyleyen
Fatih Kulaksız
Ecem Alkaş
Ecrin Korkmaz
Esat Bilayak
Mirza Şerifoğlu
Enes Bartan
Hakan Çakır
Serhat Ölmez
Umut Esel
Buğra Cem İmamoğulları
Burcu Kurt