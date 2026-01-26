Michael Schumacher mucizesi!

Michael Schumacher hayata yeniden tutundu

2013 yılının aralık ayında Fransa Alpleri’ndeki Meribel’de kayak yaparken başını bir kayaya çarparak ağır şekilde yaralanan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, kazanın ardından aylarca tıbbi komada tutulmuştu. O zamandan beri efsane pilot, eşi Corinna Schumacher ve bir sağlık ekibi tarafından özel olarak gözetim altında tutuluyor.

Kazadan bu yana durumu büyük bir gizlilikle korunurken, ailesi Schumacher’in mahremiyetini titizlikle savunmayı sürdürdü. 57 yaşındaki Schumacher’in İsviçre ile Mallorca’daki evleri arasında seyahat ettiği ve tedavisinin devam ettiği bildiriliyor.

Her şeyi tam anlayamıyor

Daily Mail’in haberine göre, Schumacher artık oturabiliyor ve bu sayede hareket ettirilebiliyor. Her ne kadar yürüyemese de, artık yatağa bağımlı değil ve hemşireler ile sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalye ile dolaştırılabiliyor.

Schumacher’in “Locked-in Sendromu”ndan muzdarip olmadığı da bildirildi. Aileye yakın bir kaynak, “Ne kadarını anladığından emin olamıyorsunuz çünkü kendini ifade edemiyor. Ancak çevresinde olup bitenlerin bir kısmını anladığı, fakat her şeyi tam olarak kavrayamadığı düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Aile halen, Cenevre Gölü kıyısındaki Gland’da bulunan 50 milyon sterlinlik malikanesinde yaşıyor. Bunun yanı sıra, 2017 yılında Corinna Schumacher tarafından Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den satın alınan Mallorca‘daki Las Brisas bölgesindeki 30 milyon sterlinlik villada da vakit geçiriyorlar.

7 Formula 1 şampiyonluğu

Kazadan bu yana sadece çok az sayıda aile üyesi, yakın dost ve personel Schumacher’i görebildi. Ailenin gizliliğe verdiği önem, 2025 Şubat’ında yaşanan bir olayla bir kez daha gündeme gelmişti. O dönemde, Schumacher ailesini şantajla tehdit eden üç kişi suçlu bulunmuştu. Zanlılar, ailenin özel güvenlik görevlilerinden biri tarafından çalınan 900 kişisel fotoğraf, yaklaşık 600 video ve tıbbi kayıtları “dark web”e yüklemekle tehdit edip 15 milyon euro (yaklaşık 12 milyon sterlin) talep etmişti.

2024 yılında Michael Schumacher’in kızı Gina’nın Mallorca’daki düğününe katıldığı iddia edilmişti, ancak Daily Mail bu haberin gerçeği yansıtmadığını, gizliliğin korunduğunu belirtti.

Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kazanan Michael Schumacher, Lewis Hamilton ile birlikte tarihin en başarılı pilotu konumunda bulunuyor. Ferrari’nin eski teknik direktörü Ross Brawn’ın, kazadan bu yana Schumacher’i görebilen az sayıdaki kişiden biri olduğu da ifade ediliyor.

Schumacher her daim renkliydi – Video