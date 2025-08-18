Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından, camianın unutulmaz ismi Ali Şen, Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi köşesinde paylaşan gazeteci Yavuz Donat, Şen’in artık kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını aktardı. Donat, yazısında Ali Şen ile paylaştığı anıları da duygu dolu satırlarla anlattı.

“Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon”

Donat, yazısında Fenerbahçe tribünlerinin yıllarca dillerden düşmeyen “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganını hatırlatarak, Şen’in sarı-lacivert camiada unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Vefasıyla anılan bir başkan

Süleyman Demirel’in yasaklı günlerinde yanında olduğunu, seçim dönemlerinde imkânlarını karşılıksız sunduğunu hatırlatan Donat, Ali Şen’in “vefa” kelimesiyle anıldığını söyledi. Donat, ayrıca Şen’in Kenan Evren’in son yıllarında gösterdiği dostluğu, Bodrum’da yaptığı ziyaretleri ve hatıralarını köşesine taşıdı.

“Şimdi konuşamıyor, kimseyi tanımıyor”

Yavuz Donat, geçen hafta Ali Şen’in yakın dostu Orhan Keçeli ile yaptığı sohbeti de yazısında aktardı. Donat, Şen’in hastaneye kaldırıldığını ve artık konuşamadığını belirterek, oğulları Metin Şen’in gözyaşları içinde yaşadığı zor anlara tanıklık ettiğini yazdı. “Kader… Allah yardımcısı olsun” sözleriyle köşesini bitiren Donat, eski başkan için şifa dileğinde bulundu.

