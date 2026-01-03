AvrupaFutbolSpor

Aston Villa şoku çabuk atlattı

İngiltere Premier Ligi'nde lider Arsenal'a 4-1 kaybeden Aston Villa, Nottingham Forest'ı 3-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü

NationalTurk NL03/01/2026
Aston Villa, Fenerbahçe’ye konuk olacak

Temsilcimiz Fenerbahçe‘nin UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta konuk edeceği Aston Villa, İngiltere Premier Ligi’nde çok iyi bir sezon sergiliyor.

Sezona ilk 5 maçta sadece 3 puanla başlayan Birmingham ekibi, ardından 13 maçta 12 galibiyet almıştı.

Bu serisi 30 Aralık’ta deplasmanda lider Arsenal karşısındaki 4-1’lik hezimetle sona eren Unai Emery’nin öğrencileri sahalarında ağırladıkları Nottingham Forest’ı 3-1 mağlup etti.

20 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 4 yenilgi alan Aston Villa‘nın gollerini 45. dakikada Ollie Watkins, 49 ve 73’te John McGinn attı.

Art arda 4 mağlubiyetle 18 puanda kalan konuk Nottingham Forest’ın tek golü ise 61’de Morgan Gibbs-White’dan geldi.

 

