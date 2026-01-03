Aston Villa şoku çabuk atlattı

Aston Villa, Fenerbahçe’ye konuk olacak
Temsilcimiz Fenerbahçe‘nin UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta konuk edeceği Aston Villa, İngiltere Premier Ligi’nde çok iyi bir sezon sergiliyor.
Sezona ilk 5 maçta sadece 3 puanla başlayan Birmingham ekibi, ardından 13 maçta 12 galibiyet almıştı.
Bu serisi 30 Aralık’ta deplasmanda lider Arsenal karşısındaki 4-1’lik hezimetle sona eren Unai Emery’nin öğrencileri sahalarında ağırladıkları Nottingham Forest’ı 3-1 mağlup etti.
20 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 4 yenilgi alan Aston Villa‘nın gollerini 45. dakikada Ollie Watkins, 49 ve 73’te John McGinn attı.
Art arda 4 mağlubiyetle 18 puanda kalan konuk Nottingham Forest’ın tek golü ise 61’de Morgan Gibbs-White’dan geldi.