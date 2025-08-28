Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali 17 yıla çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, gruplara kalma şansını kaybetti. Kadıköy’de golsüz eşitlikle biten ilk maçın ardından rakibine üstünlük sağlayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasına bir kez daha katılamadı. Fenerbahçe, son olarak 2008-09 sezonunda yer aldığı Şampiyonlar Ligi’ne dönüş özlemini 17 yıla çıkardı.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Luz Stadı’nda oynanan mücadelede Benfica, 35. dakikada Barreiro’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. Bu gol maçın da sonucunu belirledi. Fenerbahçe’nin 10. dakikada Pavlidis’le bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda Oğuz Aydın ve Talisca ile gole yaklaşsa da skoru değiştiremedi. 79. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kalan Talisca, takımını 10 kişi bıraktı. Nelson Semedo’nun da sakatlanarak erken oyundan çıkması temsilcimizin şanssızlıkları arasında yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Benfica’nın tek golünü atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yabancı bir takım formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Kerem, play-off turunda her iki maça da ilk 11’de başlayarak Benfica’nın gruplara kalmasında kritik rol oynadı.

Mourinho: Daha iyi takıma kaybettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda oyunu kontrol ederken 10 kişi kaldık ve kaybettik” ifadelerini kullandı.

Benfica cephesi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise “Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Kerem Aktürkoğlu’nun takımdaki konsantrasyonundan memnunuz, bizimle aynı hedefte ilerliyor” dedi.