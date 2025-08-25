Filenin Sultanları son 16’ya kaldı

Filenin Sultanları yine set vermedi

Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini ay-yıldızlılar 25-23 kazanmasını bildi.İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-19’la durumu 2-0’a getirdi. Filenin Sultanları üçüncü sete kötü başladı. 7-1 geriye düşen ay-yıldızlılar, yakaladığı seri ile öne geçmesini bildi ve seti 25-13 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. İlk maçında da İspanya’yı 3-0 yenen Sultanlar böylece son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Daniele Santarelli’nin ekibi grubundaki son maçında Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00’de karşılaşacak. Bu maçtan galip ayrılan taraf lider şekilde bir üst tura çıkacak. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.