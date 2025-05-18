Ajax ikramı! PSV Eindhoven şampiyon

Ajax 4 haftada 10 puan kaybetti

Hollanda Ligi’nde son gülen PSV Eindhoven oldu. Son 5 hafta kala 9 puan farkla lider olan Ajax ardından 4 karşılaşmada 10 puan kaybedince PSV Eindhoven son haftaya 1 puan farkla lider girmişti.

PSV Eindhoven, Rotterdam’da hata yapmadı!

Son hafta mücadelesinde PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam deplasmanında 3-1 kazanarak evinde Twente’yi 2-0 yenen Ajax‘ın 1 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. PSV Eindhoven’ın gollerini 27. dakikada İvan Perisic, 58’de Luuk de Jong ve 84’te Malik Tilman atarken ev sahibinin tek sayısı 52’de Gjivai Zechiel’den geldi. PSV böylece art arda iki, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı.

Farioli’nin Ajax’ta geleceği kritik

Ajax ise 28. dakikada Jordan Henderson ve 90’da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst’un golleriyle Twente’yi 2-0 yense de kaybettiği puanların bedelini ödeyerek sezonu şampiyon PSV Eindhoven’ın sadece 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Daha önce Alanyaspor’u çalıştıran Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli’nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.