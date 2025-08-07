FutbolTürkiye

Alvaro Morata’dan 6 milyon Euro

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Alvaro Morata'nın Como'ya transferinden 6 milyon Euro kazanacak

NationalTurk NL07/08/2025
8 Bir dakikadan az
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Alvaro Morata'nın Como'ya transferinden 6 milyon Euro kazanacak
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İçerik gizle
1 Alvaro Morata da direndi, Galatasaray da
1.1 Alvaro Morata toplam 15 milyon Euro

Alvaro Morata da direndi, Galatasaray da

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı ve 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata’nın Como’ya transferinden kârlı çıktı. Sarı-kırmızılılar, yarım sezon için 3 milyon Euro maaşa aldığı Alvaro Morata’nın ayrılmak için inadına karşın son ana kadar istediği rakamdan aşağı inmeye yanaşmadı. Galatasaray, 32 yaşındaki İspanyol forvetin kiralık sözleşmesini 6 milyon Euro transferden pay alarak feshetmeyi kabul etti.

Alvaro Morata toplam 15 milyon Euro

Como, Alvaro Morata’yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 milyon Euro’ya kiralayacak. Tecrübeli forvet oyuncusunun transferinden Milan 9 milyon Euro, Galatasaray ise 6 milyon Euro alacak. Alvaro Morata büyük ümitlerle geldiği Galatasaray‘da bekleneni verememiş, sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bağlantılar
NationalTurk NL07/08/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu