Alvaro Morata’dan 6 milyon Euro

Alvaro Morata da direndi, Galatasaray da

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı ve 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata’nın Como’ya transferinden kârlı çıktı. Sarı-kırmızılılar, yarım sezon için 3 milyon Euro maaşa aldığı Alvaro Morata’nın ayrılmak için inadına karşın son ana kadar istediği rakamdan aşağı inmeye yanaşmadı. Galatasaray, 32 yaşındaki İspanyol forvetin kiralık sözleşmesini 6 milyon Euro transferden pay alarak feshetmeyi kabul etti.

Alvaro Morata toplam 15 milyon Euro

Como, Alvaro Morata’yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 milyon Euro’ya kiralayacak. Tecrübeli forvet oyuncusunun transferinden Milan 9 milyon Euro, Galatasaray ise 6 milyon Euro alacak. Alvaro Morata büyük ümitlerle geldiği Galatasaray‘da bekleneni verememiş, sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.