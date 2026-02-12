Arda Güler’den son dakika açıklaması

Arda Güler çok zor durumda kaldı

Arda Güler, Serhat Pekmezci’nin, “Arda şu anda Real Madrid’de büyük mobbing’e uğruyor.” sözleri üzerine açıklama yaptı.

“Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum.”

İspanyol basını ise Pekmezci’nin açıklamalarını hemen manşetlerine taşıdı ve Arda‘nın bundan sonra Real Madrid’de zorlu bir süreçle karşılaşacağını öne sürdü.

Pekmezci şu iddialarda bulunumuştu:

“Arda Güler ile arada görüşüyoruz.

Real Madrid oyuncularından çok ciddi bir mobbing yiyor. Real Madrid’de bir grup, Arda’yı benimsemedi ve kendi içlerine almak istemediler.

Arda çok sabırlıdır ama o da artık “Niye her zaman ben çıkıyorum ?” demeye başladı.”

