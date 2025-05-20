Eyüpspor’a yine Galatasaraylı hoca! Albert Riera

Arda Turan, Shakhtar’a, Albert Riera, Türkiye’ye

Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonunda 6. sırada yer alan Eyüpspor’da bayrak değişimi yaşanacak. Geçen sezon sonunda takımı 1. Lig’den Süper Lig’e çıkaran ve bu sezon da başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Arda Turan‘ın yeni ekibi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk olacak. Eyüpspor ise Arda Turan’ın boşluğunu bir başka eski Galatasaraylı olan Albert Riera ile dolduracak.

Albert Riera iyi sınav verdi

2011-14 arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera, sarı-kırmızılılarda 2020-22 arası yardımcı antrenörlük yapmasının ardından ilk teknik direktörlük deneyimini Olimpija Ljubljana’da yaşadı ve 2022-23 sezonunda Slovenya Lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. 43 yaşındaki Riera, iki dönem çalıştığı bir başka Sloven ekibi Celje’ye bu sezon kupayı kazandırırken Fransa’nın Bordeaux takımında da görev aldı.