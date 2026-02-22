Arda Turan keyifli başladı!

Arda Turan şampiyonluğa doğru

Ukrayna Ligi, verilen 2 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv’i 3-0 yenerek averajla LNZ Cherkasy’nin önünde liderliğini sürdü.

Turuncu-siyahlılar, 30 hafta sonunda sona erecek ligde 17 haftanın ardından 38 puanla zirvede kaldı.

Shakhtar karşılaşmada 65’te oyuna giren Lassina Traore’nin 67’deki golüyle öne geçti.

71’de Lassina Traore kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

82’de Lassina Traore hat-trick yaptı: 3-0

Shakhtar, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde turu geçmesi durumunda Rayo Vallecano ile birlikte iki olası rakibinden biri.

Ukrayna Ligi lideri bir sonraki maçını 27 Şubat’ta yine kendi sahasında Veres Rivne ile oynayacak.

Shakhtar’ın golleri Lassina Traore’den – Video