Arsenal dört nala şampiyonluğa

İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland'i 3-0 yenen lider Arsenal, zirvenin keyfini sürdürdü

İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland'i 3-0 yenen lider Arsenal, zirvenin keyfini sürdürdü

Arsenal rakip tanımıyor

İngiltere Premier Ligi’nde Sunderland’i 3-0 yenen lider Arsenal, 25 haftada 57 puana ulaştı.

Teknik direktör Mikel Arteta’nın öğrencileri, 42. dakikada Martin Zubimendi’nin golüyle öne geçti.

Kırmızı-beyazlılarda 66 ve 90’da fileleri havalandıran Viktor Gyökeres skoru belirledi: 3-0.

İngiltere Ligi’nde yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool, 19:30’da Manchester City’yi ağırlayacak.

İngiltere Ligi’nde bugün saat 18:00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Wolverhampton-Chelsea: 1-3

Bournemouth-Aston Villa: 1-1

Fulham-Everton: 1-2

Burnley-West Ham United: 0-2

Viktor Gyökeres şov yaptı – Video

 

NationalTurk NL07/02/2026
0 Bir dakikadan az
