Arsenal dört nala şampiyonluğa

Arsenal rakip tanımıyor
İngiltere Premier Ligi’nde Sunderland’i 3-0 yenen lider Arsenal, 25 haftada 57 puana ulaştı.
Teknik direktör Mikel Arteta’nın öğrencileri, 42. dakikada Martin Zubimendi’nin golüyle öne geçti.
Kırmızı-beyazlılarda 66 ve 90’da fileleri havalandıran Viktor Gyökeres skoru belirledi: 3-0.
İngiltere Ligi’nde yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool, 19:30’da Manchester City’yi ağırlayacak.
İngiltere Ligi’nde bugün saat 18:00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Wolverhampton-Chelsea: 1-3
Bournemouth-Aston Villa: 1-1
Fulham-Everton: 1-2
Burnley-West Ham United: 0-2
Viktor Gyökeres şov yaptı – Video