Arsenal, Bilbao’da kazandı!

Arsenal’da süper yedek Martinelli!

İlk kez lig sistemi uygulanan Şampiyonlar Ligi‘nde ilk hafta başladı. Saat 19.45’te oynanan mücadelede İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde dönen İspanyol Athletic Bilbao deplasmanında 2-0 kazandı. İlk golü 72’de Gabriel Martinelli oyuna girdikten bir dakika sonra attı. 65’te oyuna dahil olan ve transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Leandro Trossard, Martinelli’ye asist yaparken 87’de bu kez fileleri havalandırdı. Aynı saatte oynanan bir diğer mücadelede ise Belçika’dan Union Saint Gilloise, Hollanda’da PSV Eindhoven’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan David, 39. dakikada Ait El Hadj ve 81’de Kevin MacAllister kaydetti. PSV’nin tek sayısı 90’da Ruben van Bommel’den geldi.

0-2

ATHLETİC BİLBAO-ARSENAL

STAT: San Mames / Bilbao

HAKEMLER: Donatas Rumsas, Aleksandr Radius, Dovydas Suziedelis (Litvanya), Pol van Boekel (Hollanda)

GOLLER: Martinelli (Dk. 72), Trossard (Dk. 87)

SARI KARTLAR: Jaureguizar / Declan Rice, Zubimendi

ATHLETİC BİLBAO: Unai Simon – Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro (Dk. 68 Yuri Berchiche) – Jaureguizar, Vesca (Dk. 81 Rego) – Berneguer, Sancet (Dk. 68 Guruzeta), Navarro (Dk. 61 Unai Gomez / Dk. 81 Nico Serrano) – Inaki Williams

ARSENAL: Raya – Timber, Gabriel, Mosquera, Calafiori (Dk. 90+1 Hincapie) – Declan Rice, Zubimendi, Merino – Madueke (Dk. 90+1 Norgaard), Gyökeres (Dk. 65 Trossard), Eze (Dk. 71 Martinelli)