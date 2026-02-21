Başakşehir telafi etti

Başakşehir 10 maçta 1 kez kaybetti

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, geçen hafta kendi evinde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olmuştu.

Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak bu puan kaybını telafi etti.

Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi bu sonuçla son 10 maçta sadece 1 kez kaybederken 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Konuk ekip, 14. dakikada Davie Selke’nin golüyle öne geçti.

44’te penaltıdan Eldor Shomurodov farkı ikiye yükseltti.

Ev sahibi Alanya, 67’de Florent Hadergjonaj ile farkı bire indirdi.

1-2

ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu, Adnan Deniz Kayatepe (VAR)

GOLLER: Florent Hadergjonaj (Dk. 67) / Davie Selke (Dk. 14), Eldor Shomurodov (Dk. 44 pen.)

SARI KARTLAR: Güven Yalçın, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Steve Mounie, İbrahim Kaya / Christopher Operi, Davie Selke, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte

ALANYASPOR: Paulo Victor – Fatih Aksoy, Nuno Lima, Ümit Akdağ – Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Nicolas Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Ruan – Ianis Hagi (Dk. 46 Elias Meschack), Ui Jo Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya) – Güven Yalçın (Dk. 46 Steve Mounie)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer – Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş) – Olivier Kemen, Umut Güneş – Abbosbek Fayzullayev (Dk. 71 Ousseynou Ba), Eldor Shomurodov (Dk. 70 Onur Ergün), Amine Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı) – Davie Selke (Dk. 58 Nuno Da Costa)

Davie Selke yine işi bitirdi – Video