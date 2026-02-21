Başakşehir telafi etti

Başakşehir 10 maçta 1 kez kaybetti
Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, geçen hafta kendi evinde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olmuştu.
Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak bu puan kaybını telafi etti.
Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi bu sonuçla son 10 maçta sadece 1 kez kaybederken 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Konuk ekip, 14. dakikada Davie Selke’nin golüyle öne geçti.
44’te penaltıdan Eldor Shomurodov farkı ikiye yükseltti.
Ev sahibi Alanya, 67’de Florent Hadergjonaj ile farkı bire indirdi.
1-2
ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu, Adnan Deniz Kayatepe (VAR)
GOLLER: Florent Hadergjonaj (Dk. 67) / Davie Selke (Dk. 14), Eldor Shomurodov (Dk. 44 pen.)
SARI KARTLAR: Güven Yalçın, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Steve Mounie, İbrahim Kaya / Christopher Operi, Davie Selke, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte
ALANYASPOR: Paulo Victor – Fatih Aksoy, Nuno Lima, Ümit Akdağ – Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Nicolas Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Ruan – Ianis Hagi (Dk. 46 Elias Meschack), Ui Jo Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya) – Güven Yalçın (Dk. 46 Steve Mounie)
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer – Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş) – Olivier Kemen, Umut Güneş – Abbosbek Fayzullayev (Dk. 71 Ousseynou Ba), Eldor Shomurodov (Dk. 70 Onur Ergün), Amine Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı) – Davie Selke (Dk. 58 Nuno Da Costa)