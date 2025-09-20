Bayern Münih’te Harry Kane coştu

Harry Kane’den 7 maçta 13 gol!

Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanında 4-1 galip gelerek Almanya Ligi’nde 4’te 4 yaptı. Kırmızı-beyazlılarda 32 yaşındaki tecrübeli santrfor Harry Kane 44. dakikada perdeyi açarken 48 ve 77. dakikadaki penaltıları da gole çevirdi. Karşılaşmayı hat-trick ile tamamlayan İngiliz forvet, bu sezon Bayern formasıyla 7 maçta 13 gole ulaştı. 90+9’da Serge Gnabry, Bayern’de noktayı koyan isim oldu. Tek golünü 82’de Vladimir Coufal ile bulan Hoffenheim’da Türk oyunculardan Mehmey Damar, 66. dakikada oyundan çıkarken Umut Tohumcu son 8 dakika forma giydi. Almanya Ligi’nde 16.30 kuşağında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Hamburg-Heidenheim: 2-1 (Luka Vuskovic 42, Rayan Philippe 59 / Kölle 90), Werder Bremen-Freiburg: 0-3 (Grifo 33 pen, Adamu 54, Coulibaly 75 k.k), Augsburg-Mainz: 1-4 (Essende 83 / Sano 14, Kohr 26, Nebel 60, Sieb 69)