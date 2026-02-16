Galatasaray’da Çağrı Hakan Balta krizi

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe’ye mi gidiyor?

Son dönemde Galatasaray‘da krize yol açan Fenerbahçe‘ye gideceği iddia edilen Çağrı Hakan Balta’nın avukatından açıklama geldi.

Çağrı Hakan Balta’nın avukatından açıklama:

“Son günlerde müvekkillerim Sn. Derya Balta ve Sn. Hakan Balta’nın oğulları Çağrı Hakan Balta üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Galatasaray Kulübü son 5 ay içerisinde Çağrı Hakan Balta’nın sözleşmesiyle ilgili müvekkillerim ile 4 (dört) kez sözlü görüşme gerçekleştirmiştir.

Ancak ilk ve tek yazılı sözleşme müvekkillerime 13/02/2026 tarihinde (üç gün önce) cuma günü saat 23.53’te e-posta vasıtasıyla iletilmiştir.

Galatasaray, Çağrı’ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı’nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 (üç) maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir.

Sözleşme imzalamak için Galatasaray’dan tek talepleri de bu husus olmuştur. Burada özellikle hiçbir şekilde müvekkillerimin “ilk 11 garantisi” talepleri olmadığını kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır.

Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır.

Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi.

Çağrı Hakan Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübü’nü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir.

Çağrı Hakan Balta’nın herhangi bir menajeri yoktur. Doğal olarak Çağrı’yla ilgili süreci merak edenler müvekkillerim ile iletişime geçmişlerdir. Müvekkillerime oğullarıyla ilgili süreci soranlara, müvekkillerim şimdilik bir sözleşmeye imza atmak istemediklerini açık olarak sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu husus da zaten saklanan bir durum değildir.

18 (on sekiz) yaşına girmek üzere olan Çağrı profesyonel sözleşmesi olmayan amatör lisanslı bir futbolcu olduğu için birçok farklı kulübün kendisiyle ilgileniyor olduğu da futbol camiasının içerisinde yer alan müvekkillerim tarafından doğal olarak öğrenilmiştir.

Sezon başında Çağrı’yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin olduğu, bu kulüplerin oyuncunun bir sonraki satışından Galatasaray’a yüksek bir pay ödemeyi kabul edip Çağrı’yı transfer etmek istedikleri de müvekkillerim tarafından ifade edilmişti.

Çağrı Hakan Balta’nın daha 17 (on yedi) yaşında olduğu ve Galatasaray’ın kadro planlamasında yer almayacak ise transfer için muvafakatname izin vermeleri müvekkillerim tarafından Galatasaray Kulübü yetkililerinden rica edilmiştir.

Ancak her defasında müvekkillerime ret cevabı verilmiştir. O dönemde ise, bahsi geçen kulüpler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü yoktu.

Transferin son günü olan 06/02/2026 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nden Galatasaray Spor Kulübü’ne resmi bir yazı gönderildiği bilgisi müvekkillerime iletilmiştir. Yazıda Çağrı’yla profesyonel sözleşme imzalamak ve bir sonraki satışından Galatasaray’a belirli bir pay ödemek istedikleri teklif edildiği bilgisi müvekkillerim ile paylaşılmıştı.

Anılan yazıda Galatasaray’ın teklife olumlu bakması durumunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yetiştirme bedelini de ödeyeceklerini ve muvafakatname onayını istediklerini beyan ettikleri müvekkillerim tarafından öğrenilmiştir.

Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki müvekkillerim hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmamıştır.

Fenerbahçe’nin teklifinden sonra Galatasaray Kulübü’nden kimse müvekkillerimi aramamış, hatta müvekkillerimin ilgili yetkililere ulaşma girişimleri de cevapsız kalmıştır.

Müvekkillerim, 10/02/2026 tarihinde Galatasaray Kulübü tarafından noter vasıtasıyla yollanan tebligatla Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’ne davet edilmiştir. Müvekkillerimin oğulları Çağrı Balta o tarihlerde milli takımda olduğundan sadece davete icabet etmesi mümkün olmamış, davete müvekkillerim icabet edip tesislere gitmişlerdir, ancak yine yazılı bir sözleşme teklifi kendilerine sunulmamıştır.

Müvekkillerime bu görüşme esnasında “Bu gençler 28 (yirmi sekiz) kişilik geniş kadroya bile giremez, ne süresi? İmza atın Çağrı’yı alt liglere kiralık veririz” denilmiştir.

Bunun üzerine müvekkillerim, görüşmede bulunan kulüp yetkililerine yazılı bir sözleşme hazırlamaları ve bunu kendilerine 12/02/2026 tarihine kadar iletmeleri talep etmiş olup, müvekkillerim de bir karar alıp aynı şekilde cevaplarını yazılı bildirmelerinin en sağlıklısı olacağını kendilerine ileterek görüşmeden ayrılmışlardır.

13/02/2026 gecesi Galatasaray Kulübü’nün sözleşme teklifi müvekkillerime e-posta vasıtasıyla iletilmiştir. Müvekkillerime 16/02/2026 saat 17.00’ye kadar cevap süresi tanınmasına rağmen yaşanan bu süreç 10 dakika içerisinde kamuoyuna farklı aksettirilmiştir.

Yaşanan bu üzücü olayların ardından müvekkillerim, çocukları Çağrı’nın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray’da antrenmanlara devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirmişleridir.

Bu noktada müvekkillerimin çocuklarının 17 (on yedi) yaşında, reşit olmayan genç bir futbolcu olduğunu vurguluyor, kamuoyunun bu konuyla daha fazla meşgul edilmemesini umuyor ve müvekkillerimin kişilik haklarını ihlal edenlere karşı tüm yasal başvuruların ve yolların sonuna kadar kullanılacağını saygıyla kamuoyuna duyururum.”

