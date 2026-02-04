FutbolDünyaOrtadoğuPolitikaSporTürkiyeVideo

Cumhurbaşkanı Erdoğan transfer krizini çözdü

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde yaşanan krizi Suudi Arabistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çözdü

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde yaşanan krizi Suudi Arabistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çözdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma el koydu

Fenerbahçe, dün N’Golo Kante‘nin gelişi ve Youssef En Nesyri’nin gidişiyle sonuçlanacak transferin Al Ittihad’ın evrakları yanlış yüklemesi sonucunda gerçekleşemediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a yolculuğu sırasında uçakta N’Golo Kante transferinden ve Al Ittihad’ın evrakları sisteme geç girmesinden haberdar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad’a inişinde görüşmelere başlamadan önce ilk olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a Kante durumundan bahsedip konunun çözülmesini istedi.

Prens Selman önce federasyon başkanını sonra da FIFA’yı arayıp gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Böylece iki transfer de gerçekleşmiş oldu.

Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

