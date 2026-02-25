Domenico Tedesco: Daha işimiz bitmedi

Domenico Tedesco: Henüz elenmedik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında 3-0 kaybettiği Nottingham Forest ile yarın TSİ 23:00’te rövanş maçına çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco zorlu maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi:

“Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Sakatlıklar için elbette bir çözüm bulacağız. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.”

“Avrupa Ligi’nde işimiz bitmiş değil. İngiltere’de bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var. Henüz elendiğimizi düşünmüyoruz.”

“Eylül ayında imza atarken bana bir belge imzalatıp şubat ayında bu halde olacaksınız deseler imzalardım. Siz de kabul ederdiniz.”

“Çağrı Balta’nın burada olmasından dolayı memnunuz. Zor bir süreçti sanırım. Ben dahil değildim. Büyük bir yetenek. Bana sordular, ‘A takıma katkı verebilir mi?’ diye. Onunla konuştum, ilk izlenimim pozitifti.”

Oyunculardan Levent Mercan ise “Kasımpaşa maçı hepimiz için zordu. İkinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakika golüyle herkes 3 puanı almamızı bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Hepimiz üzgünüz. Bunu unutup diğer maçlara odaklanmamız lazım, daha çok erken.” ifadelerini kullandı.

