En Nesyri gol perdesini açtı!

En Nesyri yeni takımına alıştı

Fenerbahçe‘den ayrılan ve N’Golo Kante‘nin transferinde Al Ittihad’a giden Youssef En Nesyri, yeni takımında oyuna damgasını vurmaya başladı.

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinin Asya Şampiyonlar Ligi, Batı Grubu’nda Katar’dan Al Gharafa’yı 7-0 yendiği karşılaşmada ilk 11’de başladı.

Faslı forvet 64 dakika sahada kaldığı mücadelede 3. dakikada açılış golünü atarken bir de asist yaptı.

Oyunda kalma süresi: 64 dk

Topla buluşma: 17

Gol: 1

Asist: 1

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 2

Pas isabeti: 9/10

Kilit pas: 1

Al Ittihad’ın diğer gollerini 20, 58 ve 79’da Houssem Aouar, 49 ve 62’de Roger Fernandes, 51’de Danilo Pereira kaydetti.

En Nesyri’nin takımı, lig usulü oynanan Asya Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 12 puanla bitime bir hafta kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Suudi Arabistan Ligi’nde 7. sırada yer alan Al Ittihad, 11 Şubat’ta kendi sahasında Al Fayha’yı ağırlayacak.

Faslı forvet, Fenerbahçe’de 79 maçta 38 gol, 6 asistle oynamış, 15 milyon Euro’ya Al Ittihad’a transfer olmuştu.

İşte En Nesyri’nin golü – Video