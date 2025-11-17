Erling Haaland’dan mucize!

Erling Haaland’ın son kurbanı İtalya

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçlar başladı. I Grubu’nda Norveç, 1-0 geriye düştüğü İtalya’yı deplasmanda 4-1 yenerek final vizesini aldı.

Norveç, I Grubu’nu 8 maçta 8 galibiyetle tamamlayarak 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na, 2000’den bu yana ise ilk kez uluslararası turnuvanın finallerine gitme hakkı elde etti.

Norveç’te İtalya karşısında elemelerin yıldızı Erling Haaland, yine sahneye çıktı ve 78 ile 79. dakikalarda art arda iki gol kaydetti.

25 yaşındaki Manchester City’li santrfor, elemelerde 16 gol atarken, bu sezon milli takım ve kulübünde toplam 32 gol kaydetti.

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı’nda şimdiden 48 maçta 55 golle tarihe geçmiş durumda