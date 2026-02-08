Ernest Muçi, Trabzonspor’da bir başka

Ernest Muçi, 3.5 milyon Euro’ya gidecek

Trendyol Süper Lig’de genç bir kadro kuran Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0 kazanarak 21 maçta 45 puana ulaştı.

Üçüncü sıradaki yerini günden güne sağlamlaştıran bordo-mavililerde, Ernest Muçi adeta yeniden küllerinden doğdu.

24 yaşındaki Arnavut futbolcu bu sezon Karadeniz Fırtınası’nda 12 gol, 4 asiste ulaştı.

Muçi, son 9 karşılaşmada ise 9 gol, 2 asistle oynadı.

Ernest Muçi’nin bonservisi alınması durumunda Trabzonspor, Beşiktaş’a, 5,7 milyon Euro’yu 5 taksit halinde ödeyecek.

1 Milyon Euro kiralama bedeli ve 1.8 Milyon Euro’luk oyuncu maaşı satın alma opsiyonundan düşecek.

Böylece Muçi’nin bonservis bedeli 2.9 milyon Euro’ya inecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, “Bende Muçi falan yok. Ernest Muçi Arnavut değil mi? Arnavut Milli Takımı’nda oynuyor mu Muçi? Peki sen yıldız diye bir oyuncu alıp, kulübün en yüksek bonservisini verdiğin oyuncu kendi milli takımında oynamıyor.” demişti.

Muçi, şu andaki hocası Fatih Tekke ile ilgili olarak ise “Fatih hocamızın desteğini net bir şekilde hissediyorum ve bu bana büyük bir güven veriyor. Bana destek oldukları, güvendikleri, beni tercih ettikleri ve arkamda durdukları için hem hocamıza hem de kulübümüze teşekkür ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Bu arada Trabzonspor, yabancı transferlerinde ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor:

Christ Inao Oulai (19)

Arseniy Batagov (23)

Chibuike Nwaiwu (22)

Ernest Muçi (25)

Felipe Augusto (21)

Wagner Pina (23)

Mathias Lovik (22)

Tim Jabol Folcarelli (26)

