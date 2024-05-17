Fatih Terim Panathinaikos dönemi bitti

Fatih Terim, Panathinaikos’ın sahibi Yiannis Alafouzos ile gece yarısı yaptığı görüşmenin ardından Panathinaikos’un teknik sorumluluğundan ayrıldı.

Christos Kontis, Fatih Terim’den yetkileri devralacak

Christos Kontis, Panathinaikos’ın Olympiakos’a ve Kupa finalinde Aris’e karşı oynayacağı maçlarda takımın başına geçiyor.

Fatih Terim’in göreve gelmesiyle birlikte Panathinaikos’ta ayrılan Ivan Jovanoviç’in 2,5 yıldır yardımcısı olan Contis’e görev verilmesi bekleniyor.

Christos Kontis’in oyuncularla her zaman çok iyi ilişkisi olması kupa maçı öncesi Panathinaikos için son şans olacak.

Panathinaikos’ın sahibi Yiannis Alafouzos Fatih Terim’e kulübede kalmasını ama takımın teknik sorumlusunun Christos Kontis olmasını istedi.

Fatih Terim’in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği ihtimali yüksek.

Kısa süren Fatih Terim döneminde Panathinaikos 6 mağlubiyet aldı

Panathinaikos deplasmanda karşılaştığı PAOK’a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk umutlarına son vermesinden sonra Yunan taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim’e karşı büyük bir tepki göstermişlerdi.

Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK’a karşı alınan 4-1’lik mağlubiyet sonrası, Fatih Terim’in maç sonrası yaptığı açıklamalar en az şampiyonluk şansını kaçırması kadar Fatih Terim krizinin büyümesine sebep oldu.

FATİH TERİM: ”BİR ÇOK ŞEYİ AÇIKLAMAM GEREKECEK”

Ağır yenilgi sonrası hedef tahtası haline gelen Fatih Terim maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Olaya 4-1’lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK’u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos’la maçımız var ve ayrıca kupa fınalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek” demişti.

Panathinaikos ile şampiyonluk yolunda havlu atan Fatih Terim’e Yunanistan’da tepkiler arttı. Yunan basını deneyimli hoca ile yolların ayrılacağını, kulübün devam etme şansının olmadığını yazdı.

Yunan basınından Sportdog’un derlediği Panathinaikoslu taraftarların tepkileri şöyle olmuştu:

– Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz.

– Çaba yok, mücadele yok, anlamsız top kaptırmalar var.

– Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor.

– Sadece Bernard’a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok.

– Türk ve onu getiren tarafından aşağılandık. Terim, Real Madrid’i çalıştırdığını sanıyor.

– Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor.

– Emekli olmuş Fatih Terim’i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin.

– En baştan en sona hepsi utansın. Takım içerisindeki tek karakterli insan Jeremejeff.

– Hala aynı palyaço teknik direktörümüz mü var.

– Utanç! Koca bir yılı ve Ivan Jovanovic’in 2.5 yıllık emeğini çöpe attınız. Takımı bir akrep haline getiren ve her rakibe düşman kesilen bir simyacı ile…

– Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?

