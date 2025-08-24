Jorge Mendes 18 milyon euro ceza ile ofsayttan çıkabilecek mi

Jorge Mendes ve Sandra Mendes 6 Mayıs 2025 Salı günü resmen mahkemeye sevk edilmişlerdi

Diario AS gazetesinin haberine göre savcılık Jorge Mendes’in bir şirketin sermayesinin yaklaşık yarısını eşi adına göstererek, ardından bu şirketin Mendes’le bağlantılı başka bir şirkete satılması yoluyla, Portekiz’e yaklaşık 18 milyon euro vergi kaybı yaşattığını iddia ediyor.

Mendes ve avukatları bu suçlamaları güçlü bir şekilde reddederek savcılığın iddialarının “yanlış ve temelsiz” olduğunu belirtiyor. Ancak Jorge Mendes, “Ailemi korumak adına” 18 milyon euroluk tutarı ödemeye başlayacağını açıklamış durumdaydı.

2015’te Portekiz Mali Polisi (Autoridade Tributaria ve Polícia Judiciaria) tarafından başlatılan operasyon futbol kulüplerinin, menajerler ve bağlı şirketlerinin transferlerde sahte faturalar, vergi kaçırma ve kara para aklama yöntemleriyle büyük meblağlar kaçırıp kaçırmadığını araştırmasıyla başlamıştı.

Operation Offside’la ilgili daha detaylar;

Portekizce Operaçao Fora de Jogo adıyla anılan operasyon Portekiz futbolunda yıllardır süren en kapsamlı mali suç soruşturmalarından biridir.

Soruşturma Kapsamında 2015’ten itibaren Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória Guimarães gibi kulüplede 420 milyon euro’yu aşkın yapılan işlemde adı geçen transferler ve özellikle Jorge Mendes’in şirketi olan Gestifute soruşturmanın odağında.

Jorge Mendes’in İrlanda, Hollanda, Virgin Adaları, Panama gibi vergi cennetlerinde kurulan şirketleriyle faal olduğu iddia ediliyor.

Mendes’in avukatları savunmasında, söz konusu konunun “Vergi Dairesi (AT) tarafından 2014 yılında (yani yaklaşık 11 yıl önce) incelendiği ve daha sonra da çeşitli inceleme ve analizlerin yapıldığı” hatırlatıldı.

Açıklamada, “AT’nin (Mart 2025’te) ilk kez vergi ödenmesi gerektiği sonucuna varması ve avukatlarının bu sonucu yanlış bulmasına rağmen, Jorge Mendes’in bu davada her zaman gösterdiği iyi niyete uygun olarak söz konusu tutarı ödemeyi amaçladığı ” ifade edildi.

“Ve bu nedenle, AT’nin şimdiye kadar hiç yapmadığı, hatta şimdi bile yapmadığı ödeme için yasal işlemleri zaten başlatmış, böylece ceza sürecini araçsallaştırarak ve yıllardır beyan edilmemiş veya ödenmemiş bir vergi talebinden başka bir şey olmayan bir şeyi tazminat talebi olarak göstererek vergi mükellefinden almaya çalışmıştır”, diye vurguluyor işadamının savunması.

İş adamı Jorge Mendes’in savunması, “Son olarak, her şey süreç içerisinde çeşitli şekillerde, açıklık ve ayrıntıyla açıklanmış olmasına ve isteyen herkesin bunu görmesine tamamen açık olmasına rağmen, şeffaflık, işbirliği ve kurumsal saygı ruhuyla, ancak aynı zamanda her zaman var olan kararlılıkla, gerektiği kadar tekrar ve defalarca açıklığa kavuşturulacaktır” şeklinde sonuçlandırıldı.

Ofsayt Operasyonun Dönüm Noktaları

Transfer anlaşmalarında kullanılan sahte danışmanlık faturaları ve vergi kaçırma düzeneklerini ortaya çıkarmak için operasyonlar 2020 yılında start aldı.

Mart 2020 – İlk Baskınlar Başladı

Portekiz polisi, Porto, Benfica ve Sporting’in ofislerine baskın yaptı.

Jorge Mendes’in evinde ve Gestifute’nin ofislerinde de arama yapıldı.

Kasım 2021 – Operasyon Genişletildi

Polis, Mendes ve diğer menajerlerle bağlantılı ofislerde tekrar baskın yaptı.

Portekiz basınına göre, 45’tan fazla ev ve ofis arandı.

Jorge Mendes ve eşi Sandra Mendes, bu soruşturmanın bir ayağı kapsamında Mayıs 2025 tarihinde 18 milyon € vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Sahte danışmanlık ve aracılık faturaları düzenlenmesi, transferlerde ödenen komisyonların bir kısmı yurtdışı offshore şirketlere aktarılması ve bu yöntemle Portekiz devletinden milyonlarca euro vergi kaçırıldığı iddia ediliyor.

Jorge Mendes Başrolde

Mendes, soruşturmalarda kilit isim olarak geçti. Gestifute üzerinden yapılan anlaşmaların bir kısmının, gerçekte “danışmanlık” değil, sadece para kaçırma mekanizması olduğu ileri sürüldü.

Mendes tüm suçlamaları reddetti, ancak 2025’teki 18 milyon € ödeme kararı, davanın ciddi boyutunu gösteriyor.

Jorge Mendes hakkında vergi dolandırıcılığı dışında başka ciddi iddialar ve soruşturmalar da bulunuyor.

Jorge Mendes’e Yöneltilen Diğer Suçlamalar ve Soruşturmalar

1. Third-Party Ownership (Üçüncü Taraf Mülkiyeti)

The Guardian tarafından yapılan bir inceleme, Mendes’in Jersey ve İrlanda merkezli şirketler aracılığıyla oyuncu haklarına yatırım yaptığı; bu durumun FIFA düzenlemeleriyle çeliştiğini ortaya koydu. Yatırımdan elde edilen gelirler üzerinden tarafsız davranmadığına dair ciddi eleştiriler yöneltildi.

2. Football Leaks Skandalı ve Offshore Yapılar

2016 sonrası sızan belgelere göre, Mendes’in müşterileri (Ronaldo, Mourinho, Falcao, Di María, Coentrão gibi) için İrlanda, Panama, Virjin Adaları gibi yargı alanlarını kullanarak gelir gizleme ve vergi kaçırma düzenekleri kurduğu iddia edildi. Toplamda 180 milyon euroya yakın vergi gelirinin gizlendiği öne sürülüyor.

3. “Operation Fora de Jogo” (Offside Operasyonu) – Vergi ve Kara Para Soruşturmaları

Mart 2020 ve Kasım 2021’de, Portekiz’de polis ve vergi denetçileri Gestifute’in ofisleri ve Jorge Mendes’in evine baskın düzenledi. Soruşturma; vergi suçları, kara para aklama ve sahte usullerle futbol kulüplerine para transferi iddialarını kapsıyor.

4. Falcao ve Diğer Müşterilerle İlgili Vergi Davaları

İspanyol adalet sisteminde, Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo ve Fabio Coentrao gibi Jorge Mendes’in danışman olduğu futbolculara yönelik vergi kaçakçılığı soruşturmalarında, Mendes de “müdahil” olarak ifadeye çağrıldı. Ancak Gestifute, kendilerinin bu süreçlerle ilgisi olmadığını iddia etti.

5. “Bebe Transferi” ve Rekabet Davası

2010’da Bebe ’nin Manchester United’a transferi sırasında eski temsilcisi Paul Stretford, Mendes’in anlaşmaya son anda müdahale edip kendi kazançını maksimize ettiğini iddia ederek yasal süreç başlattı. Bu da transfer komisyonları ve menajerlik etik sınırları konusunda tartışmalara yol açtı. Büyük tartışmalar yol açan Bebe daha sonra Serdal Adalı’nın 2. başkan olduğu dönem Beşiktaş’a kiralanmıştı.

6. Derin Kulüp İlişkileri ve Finansal Yapılar

Observador gazetesine göre; Joao Felix ve Ruben Dias gibi yüksek profilli transferlerde Mendes’in aracılık ettiği komisyonlar ve finansman yapıları inceleniyor. Soruşturma, Mendes’e bağlantılı olabileceği düşünülen 23 Capital gibi offshore yapıları da hedef alıyor.

Jorge Mendes ve Fernando Santos vergi kaçırma davası

2022 yılında Fernando Santos’un maaşını kendisinin kurduğu “Femacosa” adlı şirket üzerinden alarak vergi azaltımına gittiği iddia edilmiş; bu kapsamda yaklaşık 4,64 milyon euro vergi borcu olduğu belirtilmişti. Hasan Arat dönemi göreve gelen Santos’un Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan davasın da Beşiktaş Postasına göre Fernando Santos‘un işlerini Jorge Mendes’in de avukatı olan temsilcinin bu yolu gösterdiği iddia edilmişti.