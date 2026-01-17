FutbolEn Son HaberlerSporTürkiye

Galatasaray’a taraftarından büyük tepki

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın biletlerinin aşırı pahalı olmasını taraftar ağır şekilde eleştirdi

17/01/2026
6 1 dakika okuma süresi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın biletlerinin aşırı pahalı olmasını taraftar ağır şekilde eleştirdi

Galatasaray’ın servet değerinde bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray‘ın 21 Ocak’ta Atletico Madrid‘in bilet fiyatları taraftarda şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların belirlediği en düşük fiyat 2 bin 300 TL oldu.

Sarı-kırmızılıların Atletico Madrid ile oynayacağı maçın bilet fiyatları şöyle:.

Kategori 1; 556 EURO

Kategori 2; 548 EURO

Kategori 3; 458 EURO

Kategori 4; 448 EURO

Kategori 5; 378 EURO

Kategori 6; 358 EURO

Kategori 7; 260 EURO

Kategori 8; 179 EURO

Kategori 9; 150 EURO.

galatasarayatleticomadrid

Bir taraftar ise tepkisini sosyal medyadan şöyle gösterdi:

Evet bu fiyatlar şaka değil. Kadroda parlayan adamı satıp, yerine daha iyisini, ucuza almak ve kulüp ekonomisini güçlendirmek yerine, herkese 5M€, 6M€, 10M€ maaş vermeniz taraftarın suçu değil!!

Türkiye gerçeklerine aykırı bu bilet fiyatı. Her sene Avrupada çeşitli ülkelerde maçlar izlerim. Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, Avrupa ligi vs vs. Böyle bir fiyat düzenlemesi yok!

Şampiyonlar Ligi’nde, Bernabeu’daki Manchester City-Real Madrid maçı, sahanın en güzel yerinde 280 euroydu 1 ay önce. USG maçında statta çok boş vardı.

