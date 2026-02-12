Galatasaray’a bahis şoku!

Galatasaray’ın tüm sağlık ekibi PFDK’da

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce‘nin de bulunduğu 510 ismi bahis soruşturması nedeniyle PFDK‘ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu: “Yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde “Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı” olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Gazeteci Tahir Kum şu paylaşımı yaptı:

Bahis soruşturması sarı-kırmızılıları doktorsuz bıraktı:

Yener İnce (Doktor)

Hakan Çelebi (Doktor)

Batuhan Erkan (Masör)

Hüseyin Mestan Çilekçi (Diyetisyen)

Listede Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman’ın da olması dikkat çekti.