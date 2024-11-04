Futbol

GFB lideri Cem Gölbaşı gözaltında

Bir kişiye peruk giydirerek zorla açıklama yaptırdığı iddia edilen Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ile 7 kişi gözaltına alındı.

NationalTurk04/11/2024
126 1 dakika okuma süresi
Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Seyşeller

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisinin fotoğraflarıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Bugün düzenlenen operasyonda Gölbaşı gözaltına alındı.

Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı’nın gözaltına alındığını ifade etti

Devrim Tosunoğlu şunları söyledi:

“Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar.

Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket.

Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor.”

GFB lideri Cem Gölbaşı gözaltında

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NationalTurk04/11/2024
126 1 dakika okuma süresi
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