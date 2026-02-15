Göztepe şaşırttı ve kazanamadı

Göztepe son dönemde düşüşte
Trendyol Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Göztepe kendi sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Juan, Jeh, Efkan Bekiroğlu ve kaptan İsmail Köybaşı, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla teknik direktör Stonimir Stoilov’un öğrencileri son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 41 puana yükseldi.
Ligde sondan ikinci sırada yer alan Kayserispor ise 4 maçlık yenilgi serisinin ardından ilk kez puan aldı.
0-0
GÖZTEPE-KAYSERİSPOR
STAT: Isonem Park
HAKEMLER: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut, Sarper Barış Saka (VAR)
GOL: Yok
SARI KARTLAR: Mateusz Lis, Malcom Bokele / Onurcan Piri
GÖZTEPE: Mateusz Lis – Allan, Heliton, Malcom Bokele – Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Anthony Dennis (Dk. 75 Musah Mohammed), Novatus Miroshi, Cherni – Filip Krastev (Dk. 90 Taha Altıkardeş) – Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Guilherme Luiz (Dk. 56 Alexis Antunes)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Dorukhan Toköz, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole (Dk. 46 Jadel Katongo) – Joshua Brenet, Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Laszlo Benes (Dk. 55 Joao Mendes) – Miguel Cardoso (Dk. 67 Fedor Chalov), Ramazan Civelek (Dk. 66 Mehmet Eray Özbek) – German Onugkha