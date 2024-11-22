Guardiola 2 yıl daha City’de

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, kulübüyle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Guardiola’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Ayrılacağına yönelik haberler de çıkan Guardiola’nın geleceği böylece netleşmiş oldu.

Sözleşmenin iki yıl daha uzatıldığı basın toplantısıyla ilan edilirken Guardiola Manchester City’nin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Guardiola’nın açıklaması şöyle:

“Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Bu benim buradaki dokuzuncu sezonum; birlikte pek çok harika zaman geçirdik. Bu futbol kulübüne karşı gerçekten özel hislerim var.

Bu nedenle iki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenmeye ve destek olmaya devam ettikleri için herkese teşekkür ederim. Kulüp sahibimiz, başkan Khaldoon, Ferran, Txiki, oyuncular ve tabii ki taraftarlar.

Manchester City ile bağlantılı olan herkese. Burada olmak benim için her zaman bir onur, bir zevk ve bir ayrıcalık olmuştur. Bunu daha önce birçok kez söyledim ama bir menajerin isteyebileceği her şeye sahibim ve bunun için çok minnettarım.

Umarım şimdi kazandığımız kupalara yenilerini ekleyebiliriz. Benim odak noktam bu olacak.”